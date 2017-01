Real Zaragoza - Girona FC: una victoria como regalo de reyes

Google Plus

El zaragocismo hace borrón y cuenta nueva, dejando atrás un año 2016 para el olvido, y dando paso a un 2017 que aguardan con ilusiones más que renovadas y con un deseo muy claro: el ascenso a Primera División. Para ello, no se pueden escapar más puntos de la Romareda, siendo ya fundamental cada partido disputado en el feudo maño. El partido del próximo domingo se presenta como una bonita oportunidad de empezar el año como se acabó: con una victoria y brindando así, un buen regalo de reyes para la afición.

Por su parte, el Girona visita un campo del cual guarda gratos recuerdos, y es que los gerundenses acumulan dos victorias consecutivas en La Romareda con idéntico resultado: 0-3. Los pupilos de Pablo Machín quieren dar continuidad a su gran estado de forma y mantener una segunda plaza que les llevaría a la categoría de oro del fútbol español.

Empezar como se acabó

Con su primera victoria fuera de casa en la presente temporada se marchó de vacaciones el conjunto dirigido por Raul Agné. Así, los aragoneses desean empezar el año de la misma forma. Dos son las victorias seguidas que acumula el Real Zaragoza, después de superar al Real Oviedo por 2-1, y de conocer por primera vez esta campaña la sensación de obtener los tres puntos lejos de casa. Con el propósito de enlazar por primera vez tres victorias consecutivas desde que el esférico echó a rodar en agosto, el encuentro ante el Girona es percibido como un partido con el que se puede dar un golpe sobre la mesa y presentar así, una candidatura clara al ascenso.

Para ello, va a ser necesario que el equipo maño siga en esa línea ascendente y de notable mejoría en el juego. Raúl Agné parece que está cerca de dar con la tecla, y es que desde su llegada el conjunto aragonés está mostrando una cara diferente, sobre todo en el apartado de compromiso y actitud. El entrenador aragonés se está moviendo entre dos sistemas: 4-2-3-1 y 4-4-2, entre los cuales el segundo parece ser más de su agrado. Sea cual sea el esquema táctico elegido para el partido, el técnico aragonés espera que sus futbolistas sigan plasmando sus ideas en el campo, ideas que giran en torno a una clara presión sin balón y de una actitud ofensiva cuando esté en su posesión.

Para que estas ideas sean llevadas a cabo, es fundamental que algún jugador dé un paso adelante y vuelva a mostrar su mejor versión. Es el caso de futbolistas como Cani y Lanzarote, los cuales llevan unos partidos en los que no están dando todo lo que pueden dar y lo que el equipo necesita de ellos. También es de vital importancia que algunos jugadores que están en un gran estado de forma sigan manteniendo su mejor versión, entre los cuales destacan las figuras de Ángel y José Enrique, o la irrupción de Xiscu.

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

También han llegado refuerzos en forma de fichaje, con la llegada de Jesús Valentín para disponer de un central de garantías en caso de que Cabrera y Marcelo SIlva no estén disponibles y el cual podría debutar ya frente al Girona por la ausencia de Marcelo por sanción. Otros de los "refuerzos" son Edu García y Xumetra, que llevaban varias jorandas fuera del equipo y con los cuales Raúl Agné podrá contar de cara al próximo partido. Así, con casi todos jugadores disponibles a excepción de Fran para afrontar el tan importante duelo ante el Girona, el entrenador aragonés espera enlazar el tercer triunfo seguido, ya que "no hay dos sin tres" y conseguir tres puntos que se traducirían en un gran impulso en la clasificación y en el ánimo e ilusión del entorno zaragocista.

Año tras año, ahí arriba

El Girona se ha convertido por méritos propios y por un excelso trabajo de su entrenador, Pablo Machín, en uno de los clubes que temporada tras temporada está situado en la zona alta de la clasificación. Después de un par de temporadas en las que el Girona ha tenido más de medio pie en Primera y en las que ha coqueteado y acariciado el ascenso, los gerundenses quieren que este año sea el definitivo, y lograr así un hito en la historia del Girona FC.

Esta solidez y regularidad como equipo año tras año tiene como principal causante a su entrenador, Pablo Machín. Su sistema táctico 5-3-2 es un quebradero de cabeza para cada rival partido tras partido, siendo incapaces de superar a un equipo que tiene muy interiorizadas y automatizadas todas las claves que su técnico les propone.

El mérito no sólo está en la figura del entrenador, sino que temporada tras temporada, y a pesar de haber sufrido bajas importantes, el Girona posee una plantilla de un nivel muy alto, y en la que hay futbolistas perfectamente capacitados para dar el salto a la Primera División. Esta campaña están destacando jugadores como Ramalho, el central procedente de Bilbao y que ya estuvo hace dos temporadas en Girona, volviendo a mostrar su mejor cara, convirtiéndose en un fijo en el muro gerundense. En la medular, Pere Pons sigue siendo el timón del equipo, acompañado de Portu, fichaje procedente del Albacete que está mostrando un altísimo nivel y que está siendo uno de los mejores futbolistas de toda la categoría. En zona de ataque, resaltan los nombres de Borja García, que en la segunda línea es un jugador clave para Pablo Machín y sobre todo el de Samuele Longo, procedente en forma de cesión del Inter de Milán, y que está demostrando que es un atacante de nivel, con una fuerza y olfato goleador de gran calibre.

El técnico soriano tendrá las bajas seguras de Richy y Mas en la zona defensiva, y la duda de Kiko Olivas. Tampoco estará Bono, que se encuentra con su selección. Por lo demás, podrá contar con el resto de sus futbolistas para afrontar un partido con el que quieren conservar la segunda plaza de la clasificación.

Antecedentes

Historial igualadísimo el que muestran los enfrentamientos entre Real Zaragoza y Girona FC, viéndose la cara en diez ocasiones, con cuatro victorias para los aragoneses, dos empates, y otras cuatro victorias para los catalanes. La Romareda parece un campo propicio para el Girona, que ha vencido en sus dos últimas visitas con un marcador de 0-3. El otro resultado destacable entre estos dos conjuntos, y que seguro que todos y todas las zaragocistas recuerdan es la victoria por 1-4 en Montilivi en la vuelta de las semifinales de ascenso de los playoffs y que les sirvió a los maños para conseguir una remontada histórica.

Posibles onces