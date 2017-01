Zapater: "Hay que saber perder"

Google Plus

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

El Real Zaragoza frenó su racha de dos victorias consecutivas ayer en La Romareda contra el Girona. Los visitantes anotaron dos tantos en la segunda mitad que fundieron las expectativas blanquillas. Los maños merecieron más, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde fueron superiores a su rival. Tras el descanso, la lesión de José Enrique, el gol de Sandaza y la expulsión de Cani, desajustaron el encuentro. Alberto Zapater valoró de "injusto" el resultado y afirmó que "hay veces que hay que saber perder", reconociendo la dificultad del rival y las circunstancias del encuentro.

"El partido iba para 0-0. Un 0-2 suena muy feo, pero el segundo gol ya es anecdótico, el primero es un detalle", dijo el capitán blanquillo, insatisfecho por el resultado tras el esfuerzo de su equipo, que mereció más. Al Real Zaragoza le esperan dos partidos fuera de casa seguidos, primero en Tenerife, después en Murcia: "El fútbol cambia de un día a otro. Hay que intentar sacarlo adelante, queda mucho e ir a ganar a Tenerife".

Cani fue expulsado en el minuto 74 por doble amarilla. Hecho que dejó imposible la remontada zaragosista, que iba por detrás en el marcador tras el gol de Sandaza cinco minutos antes: "Cani es un jugador al que le hacen 20 o 30 faltas por partido y el hace dos. En la segunda amarilla debe ser falta a favor nuestro porque primero es mano del rival y obliga a Cani a hacer la falta", aseguró el centrocampista, molesto con la decisión arbitral. A la baja de volante para el siguiente encuentro se suma la de José Enrique, que se marchó lesionado del sóleo y todavía se desconoce el alcance de la lesión. Ante las bajas, Zapater declaró que "es muy difícil estar siempre todos, las expulsiones y las lesiones son algo normal".

Las aspiraciones zaragosistas quedan limitadas tras este partido, ya que el Girona, segundo, está a 9 puntos de los aragoneses. Pese a todo, Zapater es optimista: "El ascenso directo no es inalcanzable. Si hoy hubiésemos ganado nos hubiéramos puesto muy bien, pero no quiero decir que no ni al ascenso directo ni a nada. Yo sigo con mi discurso desde el primer día".