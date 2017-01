Agné: "Siempre estamos al borde del precipicio y parece una montaña rusa"

Google Plus

Fotografía: Andrea Royo: Vavel España

Juan Muñoz una semana más no va convocado con el equipo aragonés ya puesto que tiene "un pinzamiento lumbar”, por otro lado, el joven canterano Raí si entrará: “Raí lleva mucho tiempo entrenando, el otro día debutó marcando, en el último mes ha pegado un gran cambio y es un jugador que me gusta y puede aportar cosas”, concluyó.

“Siempre estás al borde del precipicio y es una montaña rusa permanente”

La portería por segundo año consecutivo está generando muchas dudas y está siendo un auténtico rompecabezas, a pesar del error del cancerbero vasco, su puesto no corre peligro: “No me gusta señalar a nadie, mañana va a jugar Irureta a no ser que se rompa una pierna”, dejó claro el aragonés.

El Real Zaragoza es a estas alturas uno de los equipos más goleados de la Segunda División , no obstante, defensivamente el equipo va creciendo: “No nos generan porque cada día el equipo defiende mejor, eso es lo que duele, que con poco que concedes te hacen gol”.

Tras la sanción de Cani el entrenador debe alinear un jugador parecido para sustituirle: “No es lo mismo que juegue Cani o que juegue Lanza, los jugadores se van habituando a su lugar, no creo en los sistemas, lo que si sé es que un jugador me aporta unas cosas u otras”, finalizó.

Este próximo sábado los zaragozanos se verán las caras con el Tenerife, Agné, exentrenador de dicho club les conoce muy bien: “Es un equipo muy veloz, y en la isla es distinto a todo, yo he estado ahí y sé lo que es, el Tenerife en su casa se hace fuerte. Es un equipo con Suso, Aron, Lozano, es un equipo que nos va a exigir mucho”.

“Xumetra está bien, pero los jugadores cogen la forma jugando, no entrenando”

La Segunda División española está cada vez más pareja y cada vez exige más, así prevé el entrenador que será el partido: “Espero un partido como todos hasta el final, más duro y más apretado, estamos igualados a puntos y a ver si podemos sacarlo adelante”, concluyó.