CD Tenerife - Real Zaragoza: mar de dudas entre Zaragoza y la isla

El Real Zaragoza viaja a Tenerife hecho un lío. La dura derrota en casa en un partido trascendental, la lesión de José Enrique, el debate de la portería... Una lista de acontecimientos que han enrarecido el ambiente esta semana. Desde el club no se descarta el ascenso directo, pero ya se encuentra a nueve puntos. El play-off, a tan solo un punto, se antoja como un objetivo más real, pero su pugna también está cara. El conjunto aragonés es undécimo con 27 puntos, los mismos que su siguiente rival.

El CD Tenerife anda más tranquilo que los zaragozanos. Se ha metido en la pomada de la promoción y está dos peldaños por encima que el equipo blanquillo. Pero eso es una anécdota en una tabla tan igualada. Puede presumir de ser uno de los equipos invictos de la liga en casa, pero junto al Nástic son los que más empates cosechan con el sello de local: seis.

Sin José Enrique ni Cani

Todos los partidos son oportunidades. Unas de más categoría, como la de la semana pasada, y otras de necesidad, como esta. "Pasar página" se está convirtiendo en una costumbre, pero el libro de ficción puede haber llegado a su fin con el capítulo contra el Girona. "Hay otras maneras de ascender", dijo Agné.

El refranero español simboliza a la perfección la situación zaragocista: "a perro flaco, todo son pulgas". Al avión destino Tenerife no subirá José Enrique, lesionado para más de un mes del sóleo, ni Cani, expulsado por doble amarilla la jornada pasada. Sí subirá un cuestionado Irureta, que además será titular. Y Raí, la perla de la que todos hablan y pocos han visto.

Para sustituir al lateral zurdo, se postula como titular Casado, que ya le sustituyó en la segunda parte del partido anterior. La expulsión de Cani deja dos frentes abiertos: el futbolista que entrará en su lugar y el esquema que dibujará Agné, aunque no le guste hacerlo. Si juega con dos delanteros, la única opción es Dongou porque Juan Muñoz ya no cuenta. Si apuesta por jugar solo con Ángel arriba, puede ser Lanzarote el mediocentro ofensivo y Xumetra entrar en la banda que dejaría libre el catalán. La vuelta de Álex Barrera también se suma a las posibilidades.

La vuelta de Marcelo Silva tras cumplir sanción también suscita cambios. En principio, Jesús Valentín quedará relegado al banquillo y será la pareja de uruguayos la que ocupará el centro de la defensa. Existe la posibilidad de que Agné no confíe en un Casado, que está seguro de que merece la oportunidad de jugar. Si es así, Cabrera podría ocupar el carril izquierdo y Valentín no se iría del once titular.

Con la vitola de invictos

Cuatro victorias, seis empates y cero derrotas. El Heliodoro aún no ha visto perder a su equipo, aunque ese baremo no lo ha sabido aprovechar del todo bien. Con el sello de local, los tinerfeños han logrado 18 puntos, dos menos que los aragoneses en La Romareda. Raúl Agné vuelve a la que un día fue su casa. Y ya ha advertido: "El Tenerife ante su gente y con Suso, Amath, Arón, Cristo y Lozano arriba es muy potente y nos va a exigir muchísimo".

La velocidad de su juego ofensivo es una de las características más destacadas del conjunto canario. Los números también avalan un equipo férreo en su estadio, con solo siete goles recibidos. El Tenerife juega con menos presión que el Zaragoza. También cuenta con la posibilidad de meterse en puestos de promoción, con dos partidos seguidos jugando en casa por delante.

Pep Martí no podrá contar con Carlos Ruiz, que cumple ciclo de tarjetas amarillas, y tampoco con Aitor Sanz, que se recupera tras salir de una lesión. Al igual que Agné, el entrenador mallorquín tendrá que hacer cambios en sus planes debido a estas dos ausencias.

Precedentes históricos

Hay que remontarse a la temporada 2009/2010 para conocer la última victoria del Real Zaragoza en el Heliodoro. Los goles de Suazo, Colunga y Lafita fueron el punto de inflexión para la salvación de aquel año en Primera. Estos años en Segunda, han sido todo empates. Sin embargo, dejaron detalles como el primer gol de Vallejo con la elástica blanquilla.

A nivel global, los estadísticas caen del lado zaragocista. Seis victorias, nueve empates y cinco derrotas son los números que maneja el Zaragoza en el estadio tinerfeño. Sin duda, buenas noticias, que contrarrestan la efectividad del Tenerife esta temporada en su feudo.

Convocatoria

La novedad más destacada de la lista de Raúl Agné es la entrada de Raí Nascimiento. El juvenil, recién inscrito, le ha bastado un partido con el filial para encandilar al míster zaragocista, que ya contaba con él para los entrenamientos. Juan Muñoz vuelve a caerse de la convocatoria, esta vez por molestias en la espalda, pero ya se conoce la intención de su salida. También es importante el regreso de Álex Barrera, que suma efectivos al de centro del campo y la vuelta de Marcelo Silva, estandarte en defensa.

La convocatoria de 19 futbolistas del Real Zaragoza es la siguiente: Irureta, Ratón, Casado, Cabrera, Erik Morán, Dongou, Ángel, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Bagnack, Isaac, Xumetra, Barrera, Zapater, Jesús Valentín, Xiscu y Raí.

