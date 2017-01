Dongou: "Quiero subir a Primera con este equipo"

Google Plus

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza de Raúl Agné sigue preparando el encuentro de cara a la visita a Murcia del próximo sábado (20:00 horas). Jean Marie Dongou ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva antes del entrenamiento matutino del miércoles.

La prensa, preocupada por su estado físico debido a la lesión que le ha mantenido apartado varios meses del equipo, le han preguntado las sensaciones al jugador: "Me está costando un poco (...) Tengo que aprovechar los minutos que tenga para coger ritmo, forma y confianza. Aun me queda para llegar al cien por cien de mis capacidades para ayudar al equipo, pero no queda mucho, que es lo importante".

Vital el partido del sábado. Una nueva final ante uno de los equipos que ocupan las últimas posiciones de la tabla clasificatoria de la Segunda División, el UCAM de Murcia. El delantero camerunés ha afirmado que "hay que ganar sí o sí, como sea" y que el "equipo no está bien y tendrá que mejorar muchas cosas para poder estar arriba y creer en el objetivo, que es el ascenso". Un objetivo que se lleva intentando desde el año que se bajó a Segunda, pero que no ha tenido éxito y que se aleja conforme pasan las jornadas.

"Venimos de dos derrotas seguidas, y eso nos fastidia al equipo. Pero queda mucha competición. Quiero cumplir mi meta, que es ascender a Primera División con este equipo. Pero el equipo tiene que cambiar, salir a ganar cada partido, cada semana. Es normal que tengamos esa presión, ante la necesidad de conseguir los tres puntos. Lo sabemos porque es un gran Club y nos exige ganar todos los partidos", ha concluido Jean Marie Dongou. Sus palabras son claras: "Ganar el sábado".

El equipo volverá a entrenarse en la mañana del jueves en la Ciudad Deportiva.