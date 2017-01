Agné: "Es igual de peligroso jugar contra el primero que contra el ultimo"

Google Plus

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

Con la convocatoria lista para el encuentro ante el Ucam Murcia, Raúl Agné comentaba en rueda de prensa algunas de las bajas con las que afronta el partido: "Fran sigue igual, José Enrique sigue igual y Lanza tampoco puede". A las citadas bajas hay que sumar el estado del césped de La Condomina, el cual se antoja en muy mal estado por las lluvias. Agné ha hablado sobre ello, pudiendo a llegar a depender el once de su estado: "Si el campo está muy mal … Se valorará todo".

Sobre el segundo refuerzo del conjunto zaragocista, Bedia es del agrado de Raúl: "Personalmente es un jugador que me gusta mucho". "Ya lo quise hace unos años", confesaba el aragonés. Lo define como un jugador que hacer jugar a los demás, con una buena zurda y que se maneja bien en la últimas tres cuartas partes del campo. Pese a que ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros, no tendrá la oportunidad de debutar en Murcia por precocidad de los hechos: "No va a viajar".

"Es la primera vez que venimos de dos derrotas". Este hecho hace mella en la moral de los futbolistas, que antes de vacaciones marchaban a casa de manera muy distinta: "En las derrotas es más difícil trabajar". Sin embargo, el de Mequinenza no quiere poner excusas: "No vale ponerse a llorar, hay que seguir luchando para que vaya bien". En este caso, el Ucam Murcia puede parecer un rival fácil, ya que ocupa la penúltima posición del campeonato. Pese a ello, Agné no se fía de ningún equipo de la categoría: "Es igual de peligroso jugar contra el primero que contra el ultimo". Concretamente, cataloga al equipo de Salmerón de agresivo e intenso con una fuerte presión.

Una de las cuestiones de la prensa trataba sobre la posibilidad de que Valentín ocupara la posición de Zapater, para darle descanso a este último. Agné se ha mostrado muy reacio a la pregunta: "Tampoco vamos tan sobrados como para dar descanso a jugadores importantes". Otro de los nombres propios ha sido el de Edu García, sin embargo, el técnico zaragocista no ha aclarado nada acerca de su posible titularidad en Murcia: "A mí me gusta, nos aporta, es honrado, es de aquí".

Salidas

Para acabar la rueda de prensa, Agné ha hablado acerca de las posibles salidas que se pueden dar en su plantilla. Dos nombres han sonado por encima del resto: Popa y Juan Muñoz. En primer lugar, al central rumano se le está buscando una salida "para que se curta". Juan Muñoz, el otro nombre señalado para abandonar el Real Zaragoza, se encuentra en una situación muy distinta: "No tengo nada en contra de Juan. Lo que sí sé es que si un jugador no quiere estar en un sitio, no cuento con él". El delantero sevillano, que apura sus últimas horas en el Real Zaragoza, podría tener en Levante su próximo destino.