El once de la afición zaragocista: jornada 22

Montaje: Daniel Salvador | VAVEL

El Real Zaragoza disputará este domingo el encuentro correspondiente a la 22ª jornada de Segunda División ante el UCAM Murcia en La Condomina. Aragoneses y murcianos se enfrentan buscando tres puntos que les acerquen a sus correspondientes objetivos. En el partido disputado en La Romareda en la primera jornada liguera, el Real Zargoza se llevó los tres puntos por un contundente 3-1. A través de la encuesta realizada en la cuenta de Twitter, los aficionados zaragocistas han elegido el once titular que creen que debería sacar Raúl Agné para recuperar las buenas sensaciones mostradas en el feudo maño durante las primeras jornadas de la temporada.

Para la portería blanquilla, los aficionados han elegido que Ratón sea el encargado de defender la meta en tierras murcianas. A pesar de la reciente decisión de Raúl Agné de volver a apostar por Irureta como el guardameta titular, los seguidores zaragocistas continúan decantándose por el canterano, gracias a las buenas actuaciones mostradas desde su debut en Valladolid y la seguridad reflejada bajo los tres palos.

En cuanto a la defensa, los seguidores blanquillos apuestan por realizar cambios. Isaac, Marcelo Silva, Jesús Valentín y Leandro Cabrera han sido los jugadores elegidos por la afición para llevarse la titularidad en La Condomina. En esta ocasión, Marcelo Silva y Valentín ocuparían el centro de la defensa, mientras que en las bandas se colocarían Isaac y Cabrera. Ante la baja de José Enrique y los problemas acumulados en defensa, la afición zaragocista ha optado por desplazar a Cabrera a la banda izquierda, a pesar de que jugaría fuera de su clásica posición en el centro de la defensa del Real Zaragoza. Algunos aficionados maños apuestan por colocar en la banda a Jorge Casado, manteniendo de esta manera a Cabrera en su posición natural y relegando a Jesús Valentín al banquillo.

Para el centro del campo, la afición multiplica las opciones. Alberto Zapater ha sido elegido por unanimidad para ocupar la medular. Para elegir a su acompañante, la afición se ha dividido entre Javi Ros y Erik Morán, siendo finalmente el navarro el jugador con más votos para acompañar al capitán del Real Zaragoza como titular. Para la afición, el centro del campo quedaría completado con la presencia de Edu García, Cani y Xumetra. Ante la baja de Manu Lanzarote los aficionados se han decantado por dar la titularidad a Xumetra, a pesar de que el catalán no se ha recuperado completamente de su lesión confían en sus botas el mejor fútbol para traer los tres puntos de Murcia. Los seguidores zaragocistas no han querido olvidarse del canterano Xiscu, que tantas buenas sensaciones está dejando en los últimos encuentros y le señalan como el primer cambio que debería realizar Raúl Agné.

El equipo sería completado en la delantera con Ángel. El delantero parece haber recuperado su olfato goleador y en él ponen sus esperanzas los seguidores maños para recuperar la senda de la victoria y sumar de nuevo tres puntos que puedan acercar al Real Zaragoza a los puestos de play-off de la tabla de Segunda División.