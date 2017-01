Previa UCAM Murcia - Real Zaragoza: objetivo, mejorar la primera vuelta

Google Plus

Fotomontaje: Verónica Fernández (VAVEL)

UCAM Murcia y Real Zaragoza empiezan una segunda vuelta con la obligación de mejorar el rendimiento mostrada en la primera. EL conjunto universitario ocupa puestos de descenso, por lo que no hay margen de error si quiere lograr la salvación. Por su parte, el Real Zaragoza quiere seguir luchando por entrar en la promoción, y cualquier fallo a estas alturas puede pagarse caro a final de temporada.

Solo vale la victoria

Una buena segunda vuelta. Ese es el objetivo de los de Raúl Agné, que tienen que mejorar considerablemente su rendimiento del primer tramo de temporada si quieren pelear, al menos, por entrar en puestos de promoción. Para ello es importante empezar de la mejor forma posible, con un triunfo que ayude a disipar las dudas creadas en torno al equipo.

El entrenador zaragocista no podrá alinear su once de gala ante el UCAM Murcia. A las ya conocidas bajas de Fran Rodríguez y José Enrique por lesión hay que sumarle la de Manu Lanzarote, quien atraviesa por unas molestias y está trabajando en un plan de regeneración. Además, hay jugadores como Ángel o Xumetra que han estado durante varias sesiones de la semana al margen del grupo.

Estará por ver si Agné repite o no el once que cayó en Tenerife, pero no hay excusas. El Real Zaragoza se encuentra decimotercero, en mitad de la tabla, con una gran igualdad entre todos. Los puestos de promoción están a cuatro puntos, una distancia que se reduciría si se gana en Murcia y en la siguiente jornada al Lugo en La Romareda, quien marca esos puestos. Sin embargo, una derrota acompañada de las victorias de Almería o Mirandés haría que el descenso se acercara. Por ello, se trata de un partido para definir el objetivo.

Con la esperanza de salir del descenso

Si la situación del Real Zaragoza no es la mejor, mucho peor es la del UCAM Murcia. El conjunto universitario se encuentra en la penúltima posición, aunque a tan solo tres puntos del Alcorcón, quien marca los puestos de salvación. Durante esta semana se ha estado lanzando el mensaje desde el club, tanto entrenador como jugadores, que la salvación es posible. Para ello, deberán realizar una segunda vuelta más sólida en defensa y, especialmente, mejorar en su estadio.

Los murcianos son los que peores números cosechan en su estadio, con 10 puntos en los 11 partidos de la primera vuelta. Para encontrar su última victoria hay que remontarse hasta el 26 de noviembre, cuando ganaron 3-2 al Numancia. Pero más allá de los números en casa, el UCAM acumula cinco partidos sin conocer la victoria, con dos empates y tres derrotas.

La dirección deportiva se ha movido durante este mercado de fichajes, con el objetivo de revertir la situación. Manolín, Cedrick y Luís Fernández han sido las tres llegadas, que tendrán que adaptarse al estilo de Francisco Rodríguez. El técnico se puso al frente del UCAM tras la destitución de Salmerón tras perder en Huesca (5-2).

En la primera vuelta, triunfo zaragocista

El Real Zaragoza comenzaba un nuevo proyecto ante un debutante en la categoría: el UCAM Murcia. El conjunto dirigido entonces por Luis Milla demostró su superioridad desde el comienzo, dejando unas buenas sensaciones ante el público que acudió a La Romareda. Ángel Rodríguez fue el protagonista del encuentro, al anotar dos primeros goles en la victoria de su equipo (3-1). El autor del tercero fue Manu Lanzarote. Ya en el tiempo de descuento, Imaz recortó distancias desde el punto de penalti. Con ese triunfo, el Real Zaragoza se colocaba en la primera posición.

Convocatorias

UCAM Murcia: ofrecerá la convocatoria definitiva antes del partido.

Real Zaragoza: Irureta, Ratón, Casado, Cabrera, Erik Morán, Dongou, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Silva, Bagnack, Isaac, Xumetra, Zapater, J. Valentín, Xiscu y Rai.