Agné: "Debemos luchar, remar y seguir unidos”

El Real Zaragoza ha perdido por un gol a cero ante el UCAM Murcia en La Condomina. El equipo blanquillo empezó dominando el encuentro, pero no lograba crear gran peligro. Los locales llegaban con pocos pases al área zaragocista y empezaron a generar ocasiones sin cesar. No tardaron mucho en marcar el primero de la tarde. Antes de cumplirse la media hora del encuentro, Collantes anotaría para los murcianos y les pondría en ventaja. Los maños desaprovecharon sus oportunidades y así murió la primera mitad.

Tras la reanudación, el Real Zaragoza fue con todo para lograr el tanto del empate. Pero las imprecisiones y la mala fortuna, hicieron que el conjunto aragonés se fuera con las manos vacías de Murcia. Son tres partidos consecutivos cosechando derrotas, y se encienden las alarmas en la capital del Ebro.

“Ha sido un choque con dos caras. El UCAM se ha puesto por delante, y en su momento de empuje, no hemos sabido pararlo. La segunda parte ha sido un claro dominio nuestro, generando muchas ocasiones, incluso para ganar el partido. Solo nos queda creer que este es el camino, el de la segunda mitad”, ha comentado Raúl Agné haciendo su valoración del encuentro.

El equipo blanquillo no ha sumado ningún punto en lo que va de 2017. En tres partidos, tres derrotas. El playoff se va alejando, los puestos de descenso, acercando. “Estoy contento con el equipo ha hecho en la segunda parte. No hacemos goles, pero hemos hecho ocasiones. No me voy a quedar con el resultado solo”, ha señalado el técnico del Real Zaragoza.

“De las tres derrotas, esta ha sido la más dura porque merecíamos mucho más”

El próximo partido será ante el CD Lugo en el estadio de La Romareda. Los jugadores volverán a su feudo y tendrán la oportunidad de cambiar esta mala racha ante los suyos. “Pensamos en el siguiente partido y en ganarlo. Aceptamos la realidad, los puntos son los que son, pero hay que ir partido a partido”, ha confesado el entrenador zaragocista.