Cani: "Tenemos que ganar y salir de esta mala racha"

Foto: Andrea Royo | VAVEL

Uno de los pesos pesados del equipo, Cani, ha sido el encargado de salir a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva antes del entrenamiento matutino del miércoles que se encuentra ya preparando el encuentro ante el Lugo: "Tenemos que olvidarnos de la mala racha y centrarnos en el partido del domingo, es la última manera de salir de esa mala dinámica. Tenemos que ganar".

Respecto al partido contra el Murcia, el veterano jugador blanquillo ha afirmado que el ambiente era triste. "Estas tres derrotas nos han alejado de los puestos de arriba, pero tampoco están tan lejos como para decir que no vamos a poder llegar, aún queda toda la segunda vuelta".

Una de las cosas a mejorar sin duda es la portería. El equipo entrenado por Raúl Agné es de los más goleados, tal y como ha comentado Cani: "Creo que somos de los equipos más goleados de la categoría, y eso es un problema porque a todos nos gustaría dejar la portería a cero en todos los partidos, pero no lo conseguimos casi nunca. Pero el perder no es por culpa de la portería, sino por que no has metido goles y el otro equipo te los ha metido a ti". Pero lo importante como ha dicho el jugador zaragozano es "volver a ganar por la confianza, por la clasificación y por nosotros" y que sin duda será un "partido muy importante".

Sobre la situación actual del equipo, Cani ha confesado que se encuentran cabreados por las tres derrotas consecutivas, pero "con ganas de seguir intentándolo". El jugador también ha demostrado el apoyo a Raúl Agné: "Hay que jugar bien, seguir trabajando como nos dice el entrenador. Nosotros estamos con él y él con nosotros. Eso es la unica manera de salir de ahí, ya que si empezamos a desconfiar, no podremos salir de esta situación".

Esta semana la afición se ha unido en las redes sociales en busca de una solución que parece ser protestar en el partido del domingo. Cani también ha hablado sobre este asunto: "Que pase lo que tenga que pasar, la afición puede protestar lo que quiera. Entiendo que esté cabreada con la situación, igual que lo estamos nosotros. Si la gente viene a apoyar al equipo, lo tendremos más fácil".