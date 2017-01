Cabrera: "Si no nos apoya la Romareda, no nos apoyará nadie"

Foto: Andrea Royo/Vavel

El Real Zaragoza está pasando una muy mala racha y desde el vestuario Leandro Cabrera salía a rueda de prensa para hablar sobre lo que está ocurriendo en el equipo: "La situación no es fácil pero el grupo es fuerte y está muy unido". El defensa uruguayo ponía la mano en el fuego por sus compañeros y aseguraba que la situación acabará mejorando: "Hay mucha gente con carácter y con experiencia. Lo vamos a sacar adelante". De la nueva incorporación al equipo, Sebastián Saja, señalaba que lo ve con ganas y que es "un portero con experiencia".

El partido de esta jornada ante el Lugo se presenta complicado. Cabrera definía así al conjunto gallego: "De la categoría, es el equipo que mejor trata el balón y se lo pone complicado a todos los rivales, ante cualquier tipo de presión siguen intentando jugar y lo hacen muy bien". Recordaba también lo ocurrido ante el UCAM Murcia y confía en que esta vez las cosas salgan mejor: "El segundo tiempo del otro día nos marcó el camino que tenemos que hacer. Espero que dominemos más las situaciones". El jugador número 12 será la clave del encuentro ya que, sin el apoyo de la afición, el equipo pierde a su respaldo más importante. El jugador comentaba que no le importa que silben en el minuto 32, lo único que pedía era contar con el apoyo de la grada: "Me espero a una Romareda que apoye al equipo. Si no nos apoyan ellos, no nos va a apoyar nadie".

El el plano personal, el defensa se declaraba polivalente y al servicio del equipo: "En el lugar donde me pongan lo voy a hacer con energía y con toda mi fuerza". Deberá jugar con cautela al llevar ya cuatro amonestaciones: "Me frena un poco a la hora de marcar territorio". Por último, el uruguayo declaraba que se siente muy gusto en el club y que hasta junio no se moverá.