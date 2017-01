Razvan Popa, cedido al Burgos CF

Fotografia: Javier Gimeno, VAVEL ESPAÑA

El jugador ex del Inter de Milán se marchará cedido lo que resta de temporada al Burgos FC de la Segunda División B española. Tras no haber disputado ningún minuto en lo que llevamos de temporada, Narcís Juliá, director deportivo del Real Zaragoza ha buscado un nuevo destino para que el central pueda tener minutos en los meses finales de competición y poder volver al club aragonés en verano.

Primero con Milla y después con Agné

Popa desde el principio de la liga regular contó muy poco con el primer técnico y tan solo disputó un partido: en Copa, y en el que cuajó un gran partido metiendo incluso un gol. Después de ese gran partido, parecía que el rumano iba a tener minutos en los siguientes encuentros, no obstante, no se volvió a vestir de corto para disputar minutos en Liga.

Con el cambio de técnico y las lesiones que sufrió el conjunto aragonés en defensa, se pensaba que por primera vez el público iba a poder ver al central disputar partidos en competición, pero no fue así y finalmente ha tenido que buscarse otro destino en el que poder volver a dar el rendimiento por el que el Real Zaragoza se interesó por él.

Su rendimiento, una incógnita. Posible problema: la adaptación

El caso de Popa ha sido muy extraño y la afición blanquilla no comprende el motivo por el cual el jugador no ha llegado a disputar minutos, ya que el central realizó una gran pretemporada y un buen partido de Copa. El joven defensa al parecer, según dijeron Milla y Agné, no ha tenido una buena adaptación a la ciudad, al fútbol español ni al idioma cosa que ha hecho que el futbolista no se sintiese muy a gusto y haya tenido que buscarse un nuevo destino.