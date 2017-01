Agné: "Estamos ilusionados y convencidos de que vamos a romper esta racha"

Google Plus

Fotografía: Andrea Royo: Vavel España

El domingo, el Real Zaragoza buscará volver a la victoria tras un mes muy duro: “Es la primera derrota que veo que al grupo le ha dado coraje por como fue, son derrotas que si pudieras jugar al día siguiente volverías a jugar, porque son injustas”, explicó Raúl Agné, técnico blanquillo en su comparecencia previa al encuentro de esta jornada frente al CD Lugo.

“Estamos ilusionados y convencidos de que vamos a romper esta racha”

Las bajas una vez más vuelven a afectar al cuadro dirigido por Agné, y en estos momentos así están los tocados: “Jesús tiene unos problemas en el isquio, Lanza está entrenando también, mañana acabaremos de valorar como está todo el grupo”.

Saja, el portero argentino que llegó el lunes apunta a titular el domingo, por las palabras del míster: “Acaba de llegar, hay que ver cómo está él, hay que valorar lo que lleva sin jugar, hemos traído a un gran portero con mucha experiencia”, concluyó

“A mi me encantan los equipos que quieren jugar bien al fútbol, y el Lugo es uno de ellos”

El puesto de Agné está contra las cuerdas y depende del partido del domingo: “Estoy igual que cuando llegué, el discurso es el mismo, la máxima ilusión, volveremos a salir y en esas circunstancias, la actitud la pongo yo, nadie de fuera va a hacer que sea infeliz”, finalizó el aragonés.

“Yo he sido un jugador de cantera y creo en la cantera, siempre saco jugadores de ahí si se lo ganan”

Edu Bedia puede tener la oportunidad de debutar frente al Lugo: “Por eso lo hemos traído, es un jugador distinto a los centrocampistas que teníamos, puede jugar en tres cuartos, es pasador, tiene juego, y lo conozco desde hace ya años”.

El técnico no cree en revoluciones tácticas y sigue igual que el primer día: “Para convencer tengo que sentir algo, si no siento algo la gente se da cuenta de que no convences, ellos saben cual es nuestra intención desde el primer día, intentamos sacar el máximo de cada uno”, concluyó.