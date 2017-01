Previa Real Zaragoza - CD Lugo: nunca es tarde

Google Plus

Real Zaragoza y Lugo se dan cita en un partido trascendental y de importancia capital para los aragoneses. El equipo dirigido por Raúl Agné acumula tres derrotas seguidas, algo que no se puede permitir un conjunto cuyo principal objetivo es retornar a la Primera División. La Romareda parece el escenario idóneo para retomar el rumbo y volver a la senda de la victoria, victoria que daría confianza a un equipo que ahora mismo carece de ella.

El Lugo llega a tierras mañas situado en el octavo puesto de la clasificación, a tan solo un punto de las posiciones que dan derecho a disputar los playoffs de ascenso. Así, los de Luis César Sampedro afrontan el partido como una oportunidad para seguir escalando peldaños en la tabla, con mucho que ganar y poco que perder.

Una final

Como si de una final se tratara, así debe encarar el Real Zaragoza el partido del próximo domingo. Ya son tres jornadas consecutivas con la derrota como denominador común en el periplo zaragocista, aspecto que no es lo que más preocupa en el entorno maño, sino la imagen mostrada en cada uno de los encuentros disputados. En el campo se está viendo un equipo desdibujado, sin ningún tipo de plan de juego y sin ninguna ambición por la victoria. Todavía queda mucho, y es que la seguda vuelta acaba de empezar, es ahí donde los pupilos de Raúl Agné deben encontrar la esperanza de que la situación es reversible y sacar el orgullo, un orgullo que parece perdido y que la afición reclama.

Para intentar cambiar esta dinámica, la directiva ha realizado tres fichajes: Jesús Valentín, que ha sido titular en las tres útlimas derrotas y ha ocupado una posición que no es la suya en dos de ellas, la de mediocentro. También han llegado: Edu Bedia, para aportar calidad a la zona de creación, y la última, y que no ha dejado indiferente a nadie, el fichaje de Sebastián Saja, guardameta de 37 años al que el colista de la liga, el Nástic de Tarragona, rescindió contrato y decidió prescindir de sus servicios. Estas incoporaciones se pueden calificar como soprendentes, ya que muchos son los aficionados que cuestionan si van a resultar una ayuda o un refuerzo para este equipo o si van a empeorar lo que ya hay.

Capítulo aparte al de los fichajes invernales, lo que necesita este equipo es que sus principales figuras, es decir, aquellos hombres que antes de comenzar la temporada eran considerados como los soportes sobre los que se debía cimentar este proyecto, den un paso adelante y demuestren su valía. La línea formada por Cani, Lanzarote y Xumetra despertaba ilusión en la afición zaragocista, ilusión que se ha ido desvaneciendo confome avanzaba la campaña. Es el momento para que estos tres futbolistas recuperen sus mejores versiones, marquen la diferencia y contagien así a un equipo falto de frescura y de ideas en ataque.

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

La solidez defensiva, frase que está presente en todas las mentes de los entrenadores en Segunda, también se está echando en falta en el Real Zaragoza. Los uruguayos han dado un bajón de nivel y no están mostrando la seguridad que se preveía, además los laterales están demostrando mucha fragilidad, sobre todo si José Enrique no se encuentra disponible, como ocurre en la actualidad. Casado, Issac y Fran no están encontrando su sitio, lugar que deben encontrar pronto para dotar al equipo de dicha solidez.

La Romareda dictará sentencia en un duelo vital, una afición que estará al cien por cien con el equipo si el Real Zaragoza sale con la intensidad y con las ganas de ganar que el partido requiere para los locales. Nunca es tarde, ya que si los aragoneses vuelven a atravesar una buena racha y retoman la senda de la victoria, pueden llegar al tramo final de la liga con opciones de luchar por el ascenso.

Con ilusión

Con ilusión y ganas, así afronta el CD Lugo la segunda vuelta de la temporada. 31 puntos colocan a los gallegos a un punto de los playoffs de ascenso, algo que les hace soñar y les permite aspirar a un objetivo que no era el primordial antes de echar a rodar el balón en agosto. La marcha de Quique Setién de la provincia gallega era acogida con pesimismo y tristeza, el técnico se marchaba a Las Palmas y dejaba una ciudad a la que había impregnado con su gran estilo de juego. La llegada de Sampedro, que había descendido con el Albacete la campaña anterior no transmitía mucho optimismo en Lugo, sin embargo, el técnico gallego parece haberse adaptado a la perfección, ya que el equipo está realizando una gran campaña.

La gran temporada que está realizando es fruto del redimiento colectivo, pero hay dos nombres que resaltan por encima del resto en el conjunto gallego, son los de Alfonso Pedraza, futbolista cedido por el Villarreal y Joselu, que comanda la punta de ataque. El primero, está siendo una de las sensaciones de este curso, y es que el extremo izquierdo cordobés esta maravillando con sus conducciones por banda y llamando la atención de numerosos clubes. Con seis goles y ocho asistencias, su aportación en cada partido resulta imprescindible para el Lugo. El segundo, se sitúa como pichichi en solitario de Segunda División, sus 15 goles le permiten encabezar la tabla de goleadores y le hacen atravesar su mejor momento como futbolista profesional.

Así, si estos dos futbolistas se encuentran entonados el próximo domingo, y sus compañeros mantienen su buen nivel, el CD Lugo tendrá muchas opciones de sacar algo de un estadio en el que el Real Zaragoza está siendo frágil.

Precedentes históricos

No parece el rival más idóneo para el Real Zaragoza, el CD Lugo, si se atiende a las estadísticas, ya que éstas indican que los maños sólo han sido capaces de vencer en una ocasión a los gallegos de los siete partidos que han disputado entre ellos. Dos veces han superado los lucenses a los aragoneses y han empatado en cuatro ocasiones. El espectador neutro deseará un choque como el de la primera vuelta de esta campaña, y es que en la segunda jornada de la Liga123 estos dos equipos empataban a tres en un partido loco, en el que los de Luis César Sampedro remontaron un 1-3 en contra en la fase final del encuentro.

Convocatorias

Raúl Agné ha citado a todos los futbolistas disponibles para el partido del próximo domingo, quedando fuera Wilk y José Enrique por lesión. Así, la lista de convocados queda conformada por: Irureta, Saja, Ratón, Fran, Casado, Cabrera, Erik Morán, Dongou, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Bagnack, Isaac, Xumetra, Barrera, Zapater, Jesús Valentín, Edu Bedia y Xiscu.

​Mientras, en el CD Lugo son duda: Carlos Pita, Adría Carmona e Igor Martínez, estando disponible el resto de los jugadores de la plantilla.

