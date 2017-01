El once de la afición zaragocista: jornada 23

Montaje: Daniel Slavador (VAVEL)

Partido clave para el Real Zaragoza. Del resultado de este partido dependerá que el Real Zaragoza mire hacia la parte alta de la tabla o hacia la parte baja. El conjunto de la capital del Ebro lleva tres derrotas consecutivas, lo que ha hecho que este más cerca de los puestos de descenso, a cuatro puntos, que de los puestos de Play Off, a cinco puntos. Por su parte el Lugo ha conseguido tres de los últimos nueve puntos y llega al partido tras perder ante el colista por 2-3.

Los aficionados zaragocistas se han puesto en la piel de Agné y han elegido a los 11 jugadores que colocarían de inicio.

En la portería, los seguidores maños colocarían a Saja. Situarían al veterano guardameta por delante de Ratón y de Irureta, los cuales no acaban de convencer a los aficionados. Si Agné hace caso a los aficionados, Saja debutará con la elástica zaragocista.

En la defensa, los aficionados situarían a Fran y a Cabrera en los laterales acompañados por Marcelo Silva y Jesús Valentín en el centro de la zaga. Las lesiones en la defensa obligan a Agné a colocar una defensa acorde a estas circunstancias. Fran es duda, pues sigue arrastrando molestias, por lo que aún no se sabe si podrá jugar ante el Lugo o será alguno de los descartados.

En el centro del campo, pondrían a Zapater y a Javi Ros en el doble pivote. Lanzarote, Cani y Edu García son los elegidos por los aficionados para acompañar a Ros y a Zapater en la medular del terreno de juego. Javi Ros y Lanzarote volverían al once titular tras ver como en los últimos partidos Valentín y Xumetra han ocupado sus posiciones, mientras que Edu García seguiría en el once inicial a pesar de haber realizado una actuación discreta en el partido contra el UCAM Murcia. .

En la punta de ataque, los seguidores maños situarían a Ángel. El punta canario es el máximo goleador del Real Zaragoza, sin embargo lleva varios partidos sin ver puerta.