Edu García: "Cuando las cosas van mal es cuando más unidos tenemos que estar"

Edu García ha continuado como titular por segunda jornada consecutiva. Foto: Javier Gimeno, VAVEL.

Al Real Zaragoza se le han escapado dos puntos en el tiempo de descuento después de que Fede Vico pusiera el empate en el marcador. Los de Raúl Agné siguen sin saber lo que es el sabor de la victoria en este primer mes de 2017 y encadenan ya cuatro partidos consecutivos sin ganar.

"La afición entiendo que no esté contenta"

Tras el empate, Edu García ha atendido a los medios de comunicación. El extremo se mostraba decaído, tal y como él mismo reconocía: "Es un momento jodido después de estar todo el partido peleando y poniéndote por delante que te empaten en el último minuto". El equipo aragonés necesitaba sumar una victoria y el empate sabe a derrota. "Cuando te pones por delante y estás jugando en casa hay que saber manejar los tiempos del partido", reconocía el jugador zaragocista.

Lo cierto es que la fortuna también parece dar de lado al conjunto aragonés, pero el jugador solo piensa en continuar: "Tenemos que seguir. Tenemos que empezar otra vez la semana a trabajar, seguir, seguir, seguir y no podemos pensar en otra cosa, porque nos equivocaríamos". Además, Edu García ha aprovechado para pedir unidad: "Cuando las cosas van mal es cuando más unidos tenemos que estar todos, tanto dentro del vestuario como la afición y los medios, todos. El Zaragoza somos todos, no solo los jugadores".

Para la afición zaragocista, el empate ha sido un jarro de agua muy fría. El jugador comprende el enfado: "La afición entiendo que no esté contenta. Yo no estoy contento tampoco, como zaragocista no lo puedo estar". El extremo ha aprovechado el momento para pedirles que intenten sobreponerse a esta situación y continuar apoyando al equipo. "La afición bastante ha soportado y sigue soportando y no tengo ninguna queja sobre ella", concluía el jugador.