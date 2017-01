Agné: "A mi nadie me dijo que esto iba a ser fácil, yo sabía a dónde iba"

Foto: Javier Gimeno, VAVEL.

El Real Zaragoza ha empatado a uno en La Romareda ante el CD Lugo. A los de Raúl Agné se le escapó la victoria en el tiempo de descuento, después de un disparo de Fede Vico desde fuera del área ajustado al palo. Tras el partido, el técnico zaragocista ha atendido a los medios en sala de prensa.

"O tienes fuerzas, sigues, insistes y persistes, o no hay nada que hacer"

"Teníamos un partido ganado y por la situación en la que estamos se nos ha escapado", ha lamentado el entrenador aragonés. El Real Zaragoza iba por delante en el marcador gracias a un gol de Cani. Este, según Agné, reclamó el cambio por cansancio poco después de anotar.

En el partido se vio una defensa más sólida con Zapater y Cabrera en los laterales, aunque no era una posición nueva para ninguno de los dos: "Hemos apostado por una defensa fuerte porque creemos que no lo estábamos siendo y lo hemos mejorado". El técnico ha asegurado que ya conocían el potencial del rival y, por ello, querían apostar una férrea defensa. "Era un partido que estaba ganado (...) Te vas muy dolido, muy enfadado. Yo le pegaría una hostia a alguien ahora mismo, pero no toca y toca seguir e insistir", afirmaba.

El técnico está satisfecho con cómo manejó el equipo los tiempos y la actitud de sus jugadores: "No voy a valorar si están cansados o no. Cuando uno se deja el alma, acaba cansado, eso es evidente. En ese sentido, no hay ningún reproche a los jugadores". Agné convocó a 22 jugadores, pero tuvo que hacer descartes antes del partido. El de Mequinenza ha explicado que esos descartes algunos fueron por decisión técnica y otros por "gente que no acaba de estar al cien por cien". Uno de los jugadores que vio el partido desde la grada fue Álvaro Ratón. Al técnico le preguntaron sobre una posible cesión del jugador, pero fue claro: "Creo que un club como el Zaragoza debe tener tres buenos porteros, por eso ha venido Saja y queremos mejorar la portería. Pero ahora mismo plantearme eso, creo que ni me compete a mi ni quiero que pase".

Encandenando una mala racha de resultados, algunos empiezan a comentar la continuidad de Agné. "Estar encabronado me da más fuerza y más coraje todavía. Ahora sí que soy peligroso en ese sentido", afirmaba el técnico. Además ha confesado que desde el primer día sabía que no iba a ser fácil: "Esto no es un jardín de flores, es una plaza dura, en una situación y circusntancias complicadas. A mi nadie me dijo que esto iba a ser fácil. O tienes fuerzas, sigues e insistes y persistes, o no hay nada que hacer".

De cara al próximo partido, el Real Zaragoza se enfrenta a la SD Huesca en el Alcoraz: "Iremos a competir un partido ante un rival duro y que sabemos que además es un partido especial".