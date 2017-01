Fotos e imágenes del Real Zaragoza 1-1 Lugo, jornada 23 de Segunda división

Google Plus

Foto: Javier Gimeno, VAVEL.

Vigesimo tercera jornada de Segunda División, el Lugo llegaba a una Romareda de urgencias, en la que el Real Zaragoza necesitaba los tres puntos para reconciliarse con su afición, alejarse del descenso y calmar los ánimos. Previamente al partido, los aficionados zaragozanos se concentraron para manifestarse en los alrededores del feudo maño, en contra de la directiva zaragocista.

Ambos equipos calentaban y algunas caras nuevas y viejas conocidas se dejaban ver desde el césped. Entre ellos Edu Bedia, Saja y el exzaragocista Sergio Gil, que no sería bien recibidio.

El Real Zaragoza saltaba al terreno de juego con el siguiente once: Irureta; Zapater, Jesús Valentín, Marcelo Silva, Cabrera; Erik Morán, Javi Ros; Edu García, Cani, Xumetra; y Ángel. Siendo las principales novedades Zapater y Cabrera como laterales y Erik Morán y Ros como el doble pivote. En el banquillo esperaban su oportunidad: Saja, Fran, Casado, Edu Bedia, Álex Barrera, Xiscu y Dongou.

El partido comenzaba con los locales mandando sobre el balón. Dejando el balón al Real Zaragoza, las ocasiones para los maños se sucedían una detrás de otra, principalmente protagonizadas por Ángel, Xumetra y Edu García.

Con Zapater y Cabrera en los laterales, doblando a sus interiores, tambin se vio a ambos en tareas ofensivas. A su vez, propiciado por la movilidad creada por estos, algunos centrocampistas con Ros, Morán y Cani tambien se encontraron a gusto atacando en campo gallego.

El ex zaragocista Sergio Gil, por su pasado conflictivo con el conjunto blanquillo, no fue bien recibido por la afición local, siendo pitado continuamente cuando dirigia el balón.

El Ligallo fondo norte, muy activo durante todo el encuentro en la animación, lucía ayer el siguiente lema en una pancarta: "Adelante vamos maños a ganar". Posteriormente, algunos aficionados del Ligallo encendieron sus flashes, en un acto que sería seguido timidamente por algunos aficionados más del municipal.

Pese al ánimo proferido por la afición maña, en algunos momentos de pesadez del juego y especialmente en el minuto 32, La Romareda alzo pañuelos blancos al aire y pitidos, dirigiéndose a la directiva del Real Zaragoza.

Pese a un gol anulado al Lugo por fuera de juego, la primera parte finalizó con el dominio y las ocasiones en poder de los locales.

La segunda mitad comenzó con el Real Zaragoza relajado y un Lugo mucho más activo en los primeros compases, teniendo estos las oportunidades de peligro. Sin embargo sería el Real Zaragoza quien se adelantaria en el marcador por parte de Cani tras un robo de balón de Edu Garcia.

Tras el gol del zaragozano Cani, el Lugo se volvió a volcar al ataque, siendo el dueño del balón.

Agné dio entrada en el terreno de juego a Xiscu, Edu Bedia y Álex Barrera. Este último sustituyó a Cani, que recibió una gran ovación por parte de La Romareda.

El colegio añadió tres minutos y el empate llegó en el minuto 92. Tras un error de Morán, Fede Vico recogió el balón al borde del área zaragocista sin mucha oposición de los defensas locales y cruzó un disparo a la portería de Irureta para poner el empate.

El partido murió con un par de intentos fallidos del Real Zaragoza por marcar el segundo, en un entorno que volvía de ilusionado a hostil. Y con los jugadores del conjunto gallego pidiendo la hora.

Finalmente, los jugadores del Real Zaragoza se quedaron al final del encuentro en el centro del campo a pedir perdón a su afición.

