Javier Ros: "El entrenador cree en nosotros, y el equipo cree en él"

El Real Zaragoza ha vuelto a los entrenamientos tras el empate cosechado ante el Lugo. Una sesión de recuperación para los titulares y con más intensidad para los suplentes y los que no disputaron minutos en el partido del pasado domingo.

Uno de esos titulares, Javier Ros, ha sido el encargado de salir a la rueda de prensa del lunes. La primera de la semana que tiene un partido importante para el equipo de Raúl Agné, el derbi ante la Sociedad Deportiva Huesca: "Nos toca mejorar, mirar hacia delante y a partir del miércoles, preparar el partido del Huesca y ganar".

Sobre el último partido ante el Lugo, el centrocampista blanquillo ha comentado que el equipo está cabreado, pero contento: "Habíamos peleado durante todo el partido, parecía que estaba todo hecho, estábamos a punto de llevarnos los tres puntos, pero al final no fue así. Estamos cabreados porque no pudimos romper la mala racha. Parece que no tenemos suerte. Tanto en Murcia, sobre todo en la segunda parte, y ante el Lugo, creo que nos merecimos ganar, pero no fue así".

¿Cuál es el objetivo ahora?. El centrocampista navarro lo tiene claro y no es otro que "ganar el sábado" y cuando lo consigan, poder "ganar el siguiente". Pero el ascenso siempre está ahí: "Todavía queda mucho. Si nos centramos en el partido a partido y sacamos puntos, veremos hasta donde podemos llegar".

"El equipo tiene que hacer autocrítica, dar más que lo que estamos dando, porque con lo que damos, no nos da para ganar los partidos. Tenemos que ganar el sábado para revertir la situación. Las derrotas anímicamente duelen, y tal como se están dando, aún más. Le das vuelta a lo que ha pasado, pero tenemos que limpiar nuestra mente y pensar en el próximo partido", comentaba Javier Ros sobre la situación del equipo y del ánimo de la plantilla zaragocista. Además ha afirmado que el equipo está con el entrenador: "El míster está bien, es optimista. Él cree en lo que hace y nosotros creemos en él y en la idea que nos quiere transmitir".

El equipo volverá a entrenarse en la mañana del miércoles, tras la jornada de descanso del martes.