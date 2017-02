Zapater: "¿Cómo que no se puede? Aún queda toda segunda vuelta"

Foto: Javier Gimeno, VAVEL.

El centrocampista ejeano, incansable luchador zaragocista, ya piensa en el próximo asalto del Real Zaragoza: "El ambiente es de otra vez pelear". El vestuario, tras empatar contra el Lugo en un partido que parecía encaminado a la victoria, está dolido pero no vencido: "No hay palabras, porque no había". No obstante, el equipo sabe de la importancia de romper malas dinámicas en el futbol y no puede pasar una jornada más sin los tres puntos: "Al Huesca hay que ganarle y cambiar todo esto". Y es que el de Ejea no quiere oír hablar de números ni hipótesis: "Tenemos ahora este sábado para darle la vuelta a todo esto".

Con la llegada de Rolf, el Real Zaragoza se ha reforzado con cuatro futbolistas para revertir la situación en la que se encuentra: "Vamos a intentar que sean uno más para sacar esto adelante". Con Rolf, Bedia, Saja y Valentín, el nivel y la competencia aumentan en el conjunto blanquillo, que sigue buscando un delantero en el mercado. Sin embargo, Zapater es de pensar que no hay que pensar en qué falta, sino en cómo solucionarlo uno mismo: "El trabajo de un futbolista es el de elevar su rendimiento".

Alberto entiende que la afición no esté contenta con los resultados, pero es optimista con el futuro más próximo del Real Zaragoza: "Contra el Huesca podemos cambiarlo". Con trabajo duro, entrenamiento y competir en el día a día, Zapa lo ve capaz: "No concibo la vida de otra forma". El echar cuentas y poner objetivos será cosa del pasado: "Eso de hay que sacar tantos puntos de tantos... De momento hay que sacar los tres del Huesca", zanjaba Zapater.

En el empate frente al Lugo, Agné sorprendió dándole el lateral derecho a Zapater. El ejeano habla sobre ese cambio de posición: "Yo creo que no me tendría que gustar ni disgustar". Subrogando el beneficio del club al suyo propio: "Lo importante es que esto salga adelante". Y lo primero ahora para el Zaragoza es Huesca; un encuentro que lejos queda de un partido de hermandad: "La presión se la tiene que poner cada uno. Y yo voy a luchar hasta el último segundo".

El Huesca acarrea también una mala racha de resultados como, sin embargo es fuerte en El Alcoraz y cabe recordar que el Zaragoza solo ha ganado un partido fuera de casa. Todos estos elementos preparan el encuentro que se vivirá el sábado en la capital oscense: "Nos tiene que gustar jugar este tipo de partidos". Mirando un poco más allá, Zapater cree que la realidad habla de la permanencia y la ilusión de ascender. El aragonés no descarta ninguna de las dos opciones y quiere acallar a los que se oponen a soñar: "¿Cómo que no se puede? Aún queda toda segunda vuelta".