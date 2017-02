El once de la afición zaragocista: jornada 24

Google Plus

Montaje: Daniel Salvador, VAVEL

El Real Zaragoza llega a la jornada 24 con urgencias. Los de Raúl Agné todavía no han conseguido sumar una victoria en lo que va de 2017. Una situación que está generando tensión y que ha provocado el descenso de varios puestos en la tabla clasificatoria para el cuadro maño. Con este clima, el conjunto blanquillo visita a la SD Huesca.

Los aficionados zaragocistas han elegido el posible once con el que les gustaría que Raúl Agné sacara mañana.

El elegido para ocupar la portería es Saja. El nuevo fichaje del Real Zaragoza todavía no ha debutado con la elástica blanquilla, aunque sí entró por primera vez la pasada jornada en la convocatoria ante el CD Lugo. A los aficionados les gustaría ver al veterano portero, ya que Irureta sigue sin transmitir demasiada confianza a estos.

Para la defensa, Feltscher, Valentín, Marcelo y Cabrera son los elegidos. Feltscher es la última incorporación del mercado invernal de fichajes y ha entrado en la convocatoria por primera vez. Quizás el técnico pueda darle minutos y ver su debut con el Real Zaragoza. Los aficionados mantendrían a Valentín y Marcelo en el centro de la zaga, y a Cabrera en el lateral, exactamente igual que en la anterior jornada.

En el centro del campo no hay dudas: Zapater y Ros. El capitán volvería al centro del campo después de haber jugado como defensa la pasada jornada. Ros también es una garantía y los aficionados no tienen dudas en que debe continuar jugando como titular en el once de Agné.

Edu García, Lanzarote y Cani son los elegidos para acompañar a Ángel, en punta, de cara al ataque. Después de quedarse fuera de la convocatoria Lanzarote la pasada jornada, el jugador vuelve y a los zaragocistas les gustaría que partiera en el once titular.