Feltscher, principal novedad en la convocatoria de Agné

Foto: Andrea Royo/Vavel

El comienzo de la segunda vuelta no ha sido nada agradable ni para el Real Zaragoza ni para su afición. Una derrota en Murcia y el empate de la jornada anterior en la Romareda hacen que el partido ante la Sociedad Deportiva Huesca de este fin de semana sea aún más crucial. El conjunto maño ha descendido en la tabla clasificatoria considerablemente, situándose en el puesto 15 con un total de 28 puntos. Sin embargo, en el mercado de fichajes no ha habido apenas movimiento, siendo Rolf Feltscher el último de los jugadores en llegar tras Edu Bedia, Sebastián Saja y Jesús Valentín.

El técnico del equipo Raúl Agné cuenta para este partido con dieciocho jugadores. Raí Nascimento vuelve a entrar de nuevo en la convocatoria, siendo el único canterano que viaja a Huesca y una de las novedades junto a Feltscher. El suizo entra en su primera convocatoria tras anunciarse su llegada al conjunto blanquillo el pasado 30 de enero. El lateral derecho deberá pelear por un puesto en el once con Fran Rodríguez e Isaac Carcelén, el cual no ha sido incluido en la convocatoria. Al igual que él, Ratón, Bagnack, Alex Barrera, Xiscu y José Enrique por lesión se quedan fuera también.

Agné confía en sus jugadores y, como ha dicho en rueda de prensa, se siente "fuerte, ilusionado y convencido": "Han venido jugadores que esperemos que nos ayuden a mejorar la calidad. Lo que quiero ahora es que gane el Real Zaragoza por su afición y por sus jugadores, ya que ellos quieren y pueden darle la vuelta a esto. Veo cada día como se esfuerzan y sienten esto". Los dieciocho convocados para el choque ante la SD Huesca son: Irureta, Saja, Fran, Casado, Cabrera, Dongou, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Xumetra, Zapater, Jesús Valentín, Feltscher, Edu Bedia y Raí.