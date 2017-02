Agné: "Quiero que gane el Zaragoza por su afición y sus futbolistas"

Foto: Javier Gimeno | VAVEL

El Real Zaragoza continúa buscando la primera victoria de 2017. Los maños tendrán una nueva oportunidad en el encuentro que se disputará el sábado ante el Huesca en el El Alcoraz. La urgencia por sumar puntos protagoniza toda la actualidad del conjunto blanquillo, que de no ganar el derbi aragonés, podría quedar en una delicada situación al situarse en los puestos más bajos de la clasificación ordinaria de la Segunda División española.

Raúl Agné ha comenzado la rueda de prensa comentando el estado anímico de los jugadores tras el empate de la pasada jornada ante el Lugo: "Esto no para. El mosqueo dura un día y luego hay que prepararse para el siguiente partido. Les veo animados y rabiosos porque fue un golpe duro. Yo estoy fuerte, ilusionado y convencido".

"Lo más importante es que el equipo tenga consistencia"

Con el mercado de fichajes cerrado, el técnico blanquillo considera que "al equipo no le falta nada" y espera que los jugadores recién llegados "aumenten la calidad" y "ayuden a mejorar". Para Raúl Agné, lo más importante es que el equipo logre estar compensado: "Un equipo de fútbol tiene que tener equilibrio, en defensa los duelos son individuales y en ese sentido el otro día fuimos muy fuertes. A la gente de arriba hay que tenerla fresca. Lo más importante es que el equipo tenga consistencia".

Acerca de la situación de Manu Lanzarote, que fue descartado en el partido ante el Lugo, Agné ha desmentido que exista un conflicto con el futbolista: "Me ha llegado que hay un conflicto con Lanzarote y eso es falso. No hay ningún conflicto. Intento poner a los mejores, Manu salía de unas molestias y no lo puse. Si lo pongo o no lo pongo será una decisión técnica".

"El punto fuerte tiene que ser nuestra mejor versión"

En cuanto al derbi aragónes, el entrenador maño ha declarado que "no hay favorito", pero que el conjunto zaragozano saldrá a llevarse los tres puntos en El Alcoraz: "El punto fuerte tiene que ser nuestra mejor versión. Me preocupa lo que somos capaces de hacer nosotros. Para mí no es un partido especial, yo quiero que gane el Real Zaragoza por su afición y sus futbolistas. Los muchachos quieren, sienten esto y yo veo como se esfuerzan. Quiero ganar por ellos, no por mí".

Para finalizar la rueda de prensa, Raúl Agné ha confesado que cree en la mejora del equipo tras los malos resultados acumulados: "Mañana se puede ir a ganar a Huesca y después ganarle al Levante. Sigo creyendo en el ‘sí se puede'. Confío en todos los jugadores y necesitamos a todos".