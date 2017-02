Acuerdo para la desvinculación de Juliá y Valentín

Google Plus

Foto: Javier Gimeno, VAVEL.

El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con Narciso Juliá y Albert Valentín para la rescisión del contrato de ambos y, por lo tanto, su desvinculación con el Real Zaragoza. Juliá ocupaba el puesto de director deportivo, mientras que Valentín era el responsable de la secretaría técnica. Ambos llegaron al club maño en diciembre de 2015 tras la destitución de Martín González. Este no fue el único recambio, ya que el hasta entonces técnico Ranko Popovic también fue destituido, tras la derrota que sufrió el Real Zaragoza en Tarragona.

Aún con el equipo en play-off, la plantilla no estaba respondiendo al nivel que se esperaba y el responsable directo era Martin González, encargado de la confección de la misma. Por lo que el exjugador zaragocista Narcís Juliá llegaba en compañía de Albert Valentín para hacerse cargo de la dirección deportiva. Ambos durante los últimos años habían trabajado en el área deportiva del Barcelona junto a Andoni Zubizarreta. Con el nombre de Lluís Carreras como técnico, el Real Zaragoza cerró el cómputo de incorporaciones.

Como primeros movimientos del catalán, el Real Zaragoza realizó seis incorporaciones en el mercado invernal: Dongou, Javi Ros, Campins, Lanzarote, Culio y Guitián. Realizando todos ellos un rendimiento aceptable, con algún destacado como Guitián y Lanzarote. Sin embargo, durante la temporada actual, excusando a Zapater y Cani, de quienes no se le atribuye el fichaje, Juliá ha decepcionado a la directiva y afición zaragocista con algunas incorporaciones como Bagnack, Barrera, Casado, Popa… Las cuales no han dado el nivel que se esperaba, no obteniendo respuesta o recambio por parte de la dirección deportiva, mostrando una incapacidad de movimiento seria en la parcela que ocupa.

Durante el mercado de invierno han recalado en el Real Zaragoza Saja, Jesús Valentín, Feltscher, Bedia y Samaras. El caso de Jesús Valentín es uno de los más representativos. El Real Zaragoza ha querido agradecer la entrega y profesionalidad de Valentín y Juliá durante estos dos años, deseándoles lo mejor en su carrera profesional. El Real Zaragoza no obstante, todavía no ha anunciado quien ocupará dichos cargos.

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, atenderá a los medios de comunicación en la mañana del miércoles.