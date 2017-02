Xumetra: "Es hora de estrenarme con esta camiseta"

Google Plus

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

El Real Zaragoza viajará el domingo a Alcorcón para enfrentarse al equipo alfarero a las 20 h. en el Estadio Santo Domingo. Los aragoneses buscarán una victoria que dé la razón al juego ofrecido en estos últimos partidos. Uno de los futbolistas que viene de disputar buenos minutos es el extremo Jordi Xumetra. El gerundense, que todavía no está al cien por cien tras la lesión de tobillo, está siendo uno de los referentes en ataque indiscutibles para Agné. Xumetra todavía no ha anotado gol con la elástica blanquilla, pero tiene ganas: "Ya es hora de estrenarme con esta camiseta".

"Estamos en una buena dinámica a nivel de juego. Creamos ocasiones y nos crean pocas. Hemos jugado buenos partidos últimamente", ha declarado con firmeza el futbolista. No obstante, sabe y reconoce que "lo importante son los puntos". Esta trayectoria pesimista de resultados suele traducirse en golpes duros de moral para el jugador. El famoso quiero y no puedo se ha dejado ver en el Real Zaragoza con asiduidad: "Sabemos que nos merecemos más y a hay que seguir luchando. Ojalá tengamos en Alcorcón ese punto de suerte para sumar puntos", ha dicho Xumetra.

En cuanto al vestuario, un nombre propio, Samaras. El griego todavía no está preparado para saltar al césped y por esa razón entrena tanto con el grupo como individualmente. Xumetra ha valorado la predisposición de su compañero: "Samaras ha venido con muchas ganas de ayudarnos. Es humilde, tiene ganas de integrarse y aportar". A nivel general, el jugador ha asegurado que "el equipo está tranquilo y animado porque transmitimos en el campo lo que el míster nos pide". También, ha reconocido que "dentro del vestuario miramos poco la clasificación. Nosotros vamos semana a semana, sabemos de la importancia del siguiente partido".

Por su parte, la importancia de esta jornada es evidente. Además, el rival también está necesitado de puntos: "Sabemos de la importancia del partido contra el Alcorcón. Es un rival que se está recuperando de una mala primera vuelta, será un partido difícil e iremos allí con la misma idea de Huesca". En el apartado individual, Xumetra progresa después de la lesión que le tuvo apartado varios meses del terreno de juego. Sin embargo, en estos últimos encuentros ha dejado patente su recuperación: "Yo me siento con confianza, a nivel muscular estoy muy bien, con pequeñas molestias en el tobillo pero que no me limitan a la hora de jugar. Estoy recuperando sensaciones del pasado y tengo ganas de sumar".