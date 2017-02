Con Marcelo Silva, pero sin Samarás ni Edu Bedia

Cabrera y Marcelo SIlva volverán a formar el centro de la zaga zaragocista. Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Con crisis de resultados, pero con la crisis de juego resuelta. Así viaja el Real Zaragoza a Madrid para enfrentarse al Alcorcón en el que será el último partido de la jornada. Al club maño le está costando arrancar este 2017, con solo una victoria en seis encuentros, sin embargo viaja con buenas sensaciones hasta Madrid. En el último partido contra el Levante los pupilos de Agné realizaron un buen partido contra el líder de la categoría, el Levante, merecieron la victoria, pero no la consiguieron. Con la derrota ante el Levante el Real Zaragoza llega al encuentro de este fin de semana en decimocuarta posición, solo un punto por encima de su rival de esta semana, la AD Alcorcón. El conjunto alfarero llega al encuentro después de conseguir cuatro de los últimos seis puntos que estaban en juego.

Para el partido contra la AD Alcorcón el técnico del Real Zaragoza puede volver a contar con Marcelo Silva. El central se perdió el último encuentro por acumulación de tarjetas. Para completar la convocatoria, Agné ha vuelto a llamar al delantero del Deportivo Aragón, Sergio Buenacasa. Buenacasa ya ha debutado con la camiseta del Real Zaragoza en partidos anteriores, el último encuentro que jugó con la elástica del primer equipo fue en la jornada 13 contra el Mallorca.

En el capítulo de bajas, Raúl Agné no podrá contar con los lesionados, Edu Bedia, José Enrique y Wilk, tampoco con Samarás. Edu Bedia ha arrastrado molestias en los entrenamientos y como Agné confirmó en rueda de prensa Bedia no ha entrado en la lista. Por su parte Samarás aún no tiene el nivel físico para competir, por lo que su esperado debut se retrasa una semana más.

La lista de jugadores que tratarán de volver de Alcorcón con los tres puntos debajo del brazo es la compuesta por: Irureta, Saja, Fran, Cabrera, Dongou, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Isaac, Xumetra, Barrera, Zapater, Jesús Valentín, Feltscher y Buenacasa.