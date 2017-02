Previa Alcorcón - Real Zaragoza: no hay dos sin tres

Google Plus

En crisis de resultados, el Real Zaragoza tiene una nueva oportunidad de resacirse y lograr su tercera victoria a domicilio esta temporada. El conjunto aragonés ha empezado de forma muy irregular y no termina de engancharse al tren de equipos por la lucha del ascenso.

El Alcorcón, por otro lado, se mantiene firme en casa y buscará una nueva victoria después de que el Numancia se llevara los tres puntos en Santo Domingo.

Dos victorias fuera de casa

Los partidos fuera de casa están siendo el gran talón de Aquiles del Real Zaragoza esta temporada. El conjunto aragonés solo ha conseguido dos victorias a domicilio: ante el Rayo Vallecano y la SD Huesca. También ha logrado cuatro empates, pero mayoritariamente han sido derrotas lo que más ha obtenido el equipo maño lejos de casa.

Solo cuatro puntos en los últimos cinco partidos

Unos números que el equipo de Raúl Agné debe mejorar si quiere entrar en la lucha por los puestos de ascenso. En las últimas cinco jornadas, los números del Real Zaragoza son paupérrimos. De 15 puntos en juego, estos han sumado cuatro con tres derrotas, un empate y una victoria.

El Real Zaragoza llega al partido después de caer por la mínima ante el Levante en La Romareda. El conjunto blanquillo dio buenas sensaciones a pesar de la derrota.

A día de hoy, el Real Zaragoza se encuentran en 14ª posición con 31 puntos, solo uno más que el Alcorcón. Estos son los resultados obtenidos por el equipo maño en los últimos cinco partidos:

Partido Resultado Real Zaragoza-Levante 0-1 SD Huesca-Real Zaragoza 2-3 Real Zaragoza-CD Lugo 1-1 UCAM Murcia-Real Zaragoza 1-0 Tenerife-Real Zaragoza 1-0

Solo vale ganar

El Alcorcón llega a la jornada 26 después de empatar la pasada jornada ante el Nàstic. Las dos últimas jornadas, los madrileños han perdido cinco valiosos puntos, lo que les ha hecho bajar varios puestos en la clasificación. A pesar de ello, en casa se han hecho fuertes y solo han encajado dos derrotas y tres empates, el resto (siete) han sido victorias.

Además, al equipo madrileño se le da muy bien el Real Zaragoza en Santo Domingo por lo que no será un partido nada fácil para los de Raúl Agné.

Después de estos últimos tropiezos, el Alcorcón luchará por conseguir los tres puntos y conseguir ascender puestos en la tabla clasificatoria. Tienen 30 puntos y se sitúan en 15ª posición. Estos son los últimos resultados del conjunto alfarero:

Partido Resultado Nàstic-Alcorcón 1-1 Alcorcón-Numancia 2-3 Alcorcón-Levante 2-0 Huesca-Alcorcón 0-1 Lugo-Alcorcón 1-0

Solo una victoria en Santo Domingo

En siete ocasiones se han visto las caras Alcorcón y Real Zaragoza en Segunda División. Siete encuentros donde el Real Zaragoza ha conseguido cuatro victorias y un empate, mientras que el conjunto madrileño se ha impuesto a los maños en dos ocasiones.

El Real Zaragoza se impuso en la ida. Foto: Andrea Royo, VAVEL.

La ida se resolvió en La Romareda por 2-0 gracias a los goles de Ángel y Manu Lanzarote. Pero para ver al equipo blanquillo ganar fuera de casa, hay que remontarse a la temporada 2014-2015 donde consiguió imponerse por 1-3. En anteriores ocasiones, los partidos se saldaron con derrota (2013/2014: 1-0 y 2015/2016: 1-0).

Convocatorias

A excepción de Rafa Páez y Luque que son duda para esta jornada, el resto de la plantilla se encuentra disponible para el encuentro.

Por otro lado, el conjunto de Raúl Agné viaja con 18 jugadores para disputar el partido. El técnico aragonés podrá contar de nuevo con Marcelo Silva que fue baja en el anterior partido por acumulación de amonestaciones. También repite convocatoria Sergio Buenacasa. No estarán Bagnack, Edu Bedia, Jorge Casado, José Enrique, Wilk ni Samarás. Este último todavía no se encuentra al cien por cien.

Estos son los jugadores convocados: Xabi Irureta, Saja, Fran Rodríguez, Leandro Cabrera, Dongou, Cani, Ángel Rodríguez, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Isaac Carcelén, Xumetra, Álex Barrera, Alberto Zapater, Jesús Valentín, Feltscher y Sergio Buenacasa.

Posibles onces