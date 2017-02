Ojeando al rival: AD Alcorcón, un partido para salir de abajo

Google Plus

El Real Zaragoza visita este domingo el campo de Santo Domingo para medirse a la AD Alcorcón. Después de la derrota en La Romareda ante el Levante, el conjunto aragonés buscará la segunda victoria del año, como visitante. Pero será un partido complicado, entre dos equipos que se encuentran separados por un punto y que necesitan la victoria para no meterse en problemas.

Una temporada complicada

El conjunto madrileño no está viviendo su mejor temporada, coqueteando en varios momentos con los puestos de descenso. El Alcorcón comenzó esta nueva campaña con Cosmin Contra al frente del banquillo. Sin embargo, el rumano no logró sacar el mejor rendimiento a su plantilla y solo aguantó en el cargo nueve jornadas, pasando seis de ellas en puestos de descenso.

Tras la salida de Contra, la directiva apostó por Julio Velázquez. Sin embargo, hubo que esperar unas jornadas para que se empezaran a avistar las primeras reacciones del equipo. Poco a poco, los madrileños fueron escalando posiciones, hasta la decimosexta jornada. En ese partido, el Alcorcón salió de los puestos de descenso y ya no ha vuelto, aunque no puede despistarse. Cuenta con 30 puntos, solo tres por encima del descenso.

Solidez en Santo Domingo

La Agrupación Deportiva Alcorcón se sustenta en la clasificación en gran medida por los números en su estadio, mucho mejores que cuando juega a domicilio. El conjunto madrileño ha sumado 24 puntos en los 12 encuentros disputados en Santo Domingo, gracias a las siete victorias, tres empates y dos derrotas. Estos números contrastan notablemente con las cifras de visitante, logrando únicamente seis puntos.

Por ello, el Real Zaragoza no lo tendrá fácil ante un equipo que se siente cómodo en su estadio. Buen indicio de ello son los goles encajados en Santo Domingo. Los de Velázquez son el segundo conjunto que menos goles encaja como local, solo con seis.

David Rodríguez, la principal amenaza

Si hay un jugador al que la defensa zaragocista tendrá que prestar especial atención, ese es David Rodríguez. El delantero, que afronta su tercera temporada en el cuadro amarillo, va camino de convertirse en el máximo goleador de su equipo en la presente temporada. De momento, suma 10 goles, la mitad de los que lleva su equipo. El delantero tratará de seguir aumentando sus cifras para alcanzar los números de las dos pasadas temporadas.

Más allá de anotar goles, el delantero de Talavera de la Reina tiene una notable influencia en el juego amarillo. Sacrificio, velocidad y solidaridad son alguno de los aspectos que David Rodríguez demuestra cada vez que salta al terreno de juego.

Declaraciones de Velázquez y convocatoria

Julio Velázquez afronta este partido con la ilusión de llevarse unos tres puntos que le servirían al Alcorcón para adelantar al Real Zaragoza en la clasificación. "Estamos muy motivados e ilusionados para hacer un gran partido, trataremos de llevar el encuentro donde mejor nos conviene y ofrecer todo lo mejor a nuestros aficionados", afirmaba el técnico.

Sin embargo, Velázquez advierte que no será un partido fácil, y avisa de la calidad que atesoran los jugadores del conjunto aragonés: "Viene un gran equipo, confeccionado a primeros de temporada para estar como mínimo en puestos de play-off de ascenso y que me imagino que llega con nivel de sobre exigencia importante para no descolgarse de esos puestos de arriba".

El técnico podrá contar con todos sus jugadores para esta cita, a excepción de Rafa Páez y Luque que son duda para el partido.

