Alcorcón - Real Zaragoza: puntuaciones Real Zaragoza, jornada 26

El Real Zaragoza realizó un mal partido. Foto: LaLiga

El Real Zaragoza ha arrancado un punto en su visita a Alcorcón (1-1), en un partido muy mediocre que los blanquillos empataron más por demérito del local que por méritos propios.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Raúl Agné

3 | Un planteamiento muy pobre y conformista. El técnico de Mequinenza salió a empatar el partido y lo consiguió, pero no por sus méritos en el banquillo. Acertó introduciendo a Dongou en el campo, pero realizó tarde y mal el resto de sustituciones. Falto de ideas y de creatividad. Se le acaba el crédito.

Sebastián Saja

6 | El meta argentino protagonizó un buen debut a nivel individual. Transmitió seguridad y mejoró notablemente a Irureta en este aspecto. Buen trabajo bajo palos y en los balones altos. El gol encajado empañó su primer partido con la camiseta del Real Zaragoza.

Feltscher

6 | Muy sólido atrás, su partido se complico con la entrada de Luque, quien le puso las cosas difíciles. Su capacidad ofensiva se vio mermada por el desarrollo del partido. Hasta que vió la tarjeta amarilla y fue sustituido, realizó un buen partido.

Valentín

4 | Torpe en la salida de balón y nervioso cada vez que el Alcorcón rondaba el área blanquilla. Tampoco acertó defendiendo el balón parado: un error suyo en la marca provocó el gol local. No fue el mejor partido del central.

Marcelo Silva

6 | Líder en defensa. Al nivel que nos tiene acostumbrados: seguro por alto y contundente en el choque. Poco pudo hacer ante el gol amarillo. Aprobado en un partido en el que la defensa no brilló.

Cabrera

5 | No jugó en su posición y eso se nota. En la faceta defensiva no se le puede poner un pero, actuó como un cerrojo en el lateral izquierdo. Su aportación ofensiva no fue más allá de un centro a la cabeza de Ángel que el tinerfeño no supo aprovechar.

Zapater

5 | No fue su mejor partido. Jugó tocado desde la primera mitad a causa de un golpe y los 90 minutos le pasaron factura. Mala estadística en el pase y poca recuperación de balón en comparación con su nivel habitual. En algunos tramos, el partido se le hizo grande.

Javi Ros

7 | Otro gran partido del tudelano. Ocupó los espacios a los que Zapater no llegó y una vez más, formó una gran dupla con el de Ejea. Llevó más peso del habitual en el juego ofensivo, faceta en la que mejora por partido.

Xumetra

5 | Lo intentó hasta el final, pero no fue su partido. Se vió superado por un compacta defensa del Alcorcón y su velocidad de poco sirvió para construir juego. Demasiados fallos en los centros y en las combinaciones.

Cani

6 | La escasa creación de juego en el centro del campo zaragocista estuvo en sus botas. Gran visión de juego y buenos pases que sus compañeros no pudieron aprovechar. Terminó el partido anulado por el cansancio y por su excesiva participación en defensa.

Lanzarote

4 | Desaparecido. Aportó poco o nada al juego ofensivo del equipo y el guante de su zurda no funcionó en el balón parado. Irreconocible hasta el momento de su sustitución.

Ángel

4 | Un buen cabezazo que atajó Dmitrovic resume su actuación durante el partido. Perdió muchos balones y no gozó de ocasiones claras de gol. El canario no cuajó un buen partido.

Dongou

5 | El equipo mejoró considerablemente con su entrada. A nivel individual muy flojo. Trató de combinar con Ángel como pareja atacante, pero no se entendieron. En el minuto 92 se le escapó el control que podría haber supuesto el 1-2

Fran Rodríguez

S.C. | Poco se puede decir de Fran en los diez minutos que jugó, ya que apenas se le vieron acciones ofensivas y un Alcorcón extenuado en los minutos finales no le puso en apuros.

Edu García

S.C. | Entró en el minuto 88 en el terreno de juego, sustituyendo a Ángel, y apenas jugó cinco minutos. Con él en el campo, el Real Zaragoza empató el partido. Imposible de calificar ante la falta de minutos.