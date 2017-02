Jesús Valentín: "Para conseguir el play-off tenemos que ganar estos dos partidos"

Google Plus

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza afronta en las próximas semanas dos compromisos ligueros consecutivos en La Romareda. Los de Raúl Agné tratarán de sumar dos victorias que les asienten de una vez en la categoría de plata. Los puestos de play-off, que dan acceso a una posible plaza en Primera División, se alejan a ocho puntos y sumar como local se ha vuelto una condición indispensable si el equipo quiere lograr su objetivo al final de campaña. El próximo domingo, un Nàstic en horas bajas visita el feudo maño para tratar de sorprender a la categoría y alejarse definitivamente de los puestos de descenso a Segunda División B.

"Tenemos que seguir trabajando para el partido que viene"

Jesús Valentín, central del Real Zaragoza llegado desde el Huesca en el mercado de invierno, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar su visión de la actualidad blanquilla. El partido ante el Alcorcón de la pasada jornada ha sido blanco de las primeras impresiones del jugador: "No hay explicación. Siempre salimos a ganar los partidos con el plan que el entrenador preparada durante la semana. Tratamos de ganar pero no se pudo conseguir. Tenemos que seguir trabajando para el partido que viene. La clave es darlo todo e intentar sacar resultados y cuando no se puede trabajar durante la semana y corregir los errores. Daremos el punto de Alcorcón por bueno si ganamos los tres puntos esta semana", afirmó el tinerfeño.

En cuanto a los problemas en defensa, el zaragocista ve claro que el equipo debe mejorar los próximos partidos: "Nos crean pocas ocasiones y nos meten goles con nada. Tenemos que seguir trabajando con más concentración". Sobre el debut de Saja ante el Alcorcón, Jesús Valentin declaró que es "un portero con mucha experiencia" y que aportó al cuadro aragonés "mucha seguridad".

"La liga esta muy igualada y cualquiera puede ganar a cualquiera"

Valentín considera fundamentales los dos próximos partidos en La Romareda que el Real Zaragoza disputará ante el Nàstic y el Numancia: "Estos dos partidos van a marcar donde vamos a estar al final de temporada. Tenemos que sacar los seis puntos". Para el central blanquillo, si el equipo quiere lograr su objetivo final debe sumar todos los puntos como local: "Para conseguir el playoff tenemos que ganar estos dos partidos", sentenció. Para finalizar sus declaraciones, el canario ha declarado que no se fía del Nàstic de Tarragona, ya que "la liga esta muy igualada y cualquiera puede ganar a cualquiera".