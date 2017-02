Gonzalo Arantegui: "El entrenador va a seguir"

Google Plus

Foto: Real Zaragoza

Tras la aclamada salida del anterior director deportivo del conjunto maño, Narcís Juliá, el Zaragoza tuvo que buscar a alguien para cubrir su baja. Muchos fueron los nombres que sonaron para ocupar los despachos de la Ciudad Deportiva, pero finalmente el elegido fue Gonzalo "Lalo" Arantegui.

"Es un proyecto ilusionante y tengo muchas ganas de empezar a trabajar. Cuando me llamó el Zaragoza, no me lo tuve que pensar", comenzaba en su presentación, que se ha celebrado a las 12:30 horas del martes en la sala de prensa del Estadio Municipal de La Romareda. El nuevo director deportivo también ha prometido poner todo de su parte y aportar todo su conocimiento para mejorar la situación del equipo, y con el objetivo de "cambiar la dinámica que lleva el equipo desde que empezó el año".

Sobre la situación de su nuevo equipo, Arantegui ha declarado lo siguiente: "Soy optimista con el equipo y no tengo ninguna duda de que vamos a ser capaces de sacar esta situación adelante. Mi papel a partir de hoy es apoyar a la plantilla, a todos los jugadores y al cuerpo técnico, transmitir mis sentimientos y energía nueva para poder sacar esto adelante. Confío en todo lo que se está haciendo. El equipo está con el entrenador y yo también tengo confianza en él. Este domingo tenemos un partido muy importante ante el Numancia. La situación del entrenador no dependerá de este partido".

El director deportivo también ha tenido palabras positivas para su antiguo equipo, la SD Huesca: "Tengo que agradecer la oportunidad que me dió el Huesca en su día".

Extensa trayectoria en el terreno de juego y en los despachos

Gonzalo Arantegui nació en Zaragoza el 12 de junio de 1977. El nuevo director deportivo del Real Zaragoza ha militado en numerosos equipos de la geografía española, tanto en despachos como en los terrenos de juego. Ha pasado por numerosos equipos de Segunda B y de la Segunda División, tales como Real Zaragoza B, Levante, Sevilla Atlético, Conquense, Cultural Leonesa o Huesca.

Su primera etapa como director técnico fue en la SD Ejea allá por la temporada 2011/2012. Después, pasó a su actual equipo, en el que estuvo hasta el año 2013, cuando se incorporó a la secretaría técnica del Villarreal. Más tarde, pasó a las oficinas de la Sociedad Deportiva Huesca, equipo en el que ha estado hasta hace pocos días, después de volver al equipo de la capital aragonesa.