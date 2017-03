Ángel: "Tenemos que ganar ya"

Google Plus

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

"El equipo tiene que cambiar muchas cosas", comenzaba el canario la rueda de prensa antes del segundo entrenamiento preparatorio del partido ante el Numancia de Soria del próximo domingo en el Estadio Municipal de La Romareda. Ángel Rodríguez es el máximo goleador del equipo aragonés en lo que va de temporada, pero lo importante es el equipo y no él, tal y como ha manifestado: "Mi única obsesión es terminar bien la temporada y poner al Real Zaragoza en el sitio que se merece, pero no miramos más allá de ganarle al Numancia el domingo y recuperar la autoestima del equipo. Tenemos que ganar ya, estamos en el camino a seguir".

Un partido, el del domingo, vital para los púpilos de Raúl Agné y que el delantero canario tiene claro lo que tiene que hacer el equipo: "Tenemos que ganar si o si, para poder romper la mala racha de resultados y volver a una dinámica positiva. Necesitamos los tres puntos para volver a recuperar la confianza, olvidar las cosas negativas y tener de nuevo alegría en la plantilla", continuaba Ángel.

Ángel Rodríguez ha manifestado estar bien, en buen estado de formar. Pero una de las cosas que preocupa a la afición y a la prensa es la situación de la plantilla maña: "El vestuario está fastidiado y las sensaciones no son buenas. Trabajamos pero no nos salen las cosas como queremos y como consecuencia de esto, un ejemplo es el partido del pasado domingo ante el Nàstic. La suerte no está tampoco con nosotros, por eso el partido del Numancia es vital".

Lalo Arantegui era prensentado el martes como nuevo director deportivo del Real Zaragoza tras la aclamada salida de Narcis Julià. Ángel ha pedido que, por favor, "hay que dejarle trabajar" y que "hay que tener paciencia", para finalizar la rueda de prensa.