Previa Real Zaragoza - Numancia: la última oportunidad pasa por el derbi del Moncayo

Real Zaragoza y Numancia se enfrentan el próximo domingo en el encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada liguera. El estadio Municipal de La Romareda será el escenario del segundo derbi del Moncayo de la campaña. El partido se presenta como el último tren para lograr el último puesto de play-off. Con el precedente de la victoria numantina lograda en Soria el pasado mes de septiembre, la irregular temporada de ambos equipos deja el duelo como un interrogante.

Soñar en grande

Con el inicio de campaña 2016/2017 el Numancia veía una nueva oportunidad para volver a la máxima categoría del fútbol español. En su octava temporada consecutiva en Segunda División, los sorianos querían dejar atrás los fantasmas para poner rumbo a una división que nunca debieron abandonar. El nuevo proyecto esperanzaba a una afición que nunca había abandonado a su equipo manteniendo la esperanza de volver un día a jugar entre los grandes.

Sin embargo, la campaña del Numancia ha estado marcada por la irregularidad. Tras un mal arranque, no lograron sumar su primera victoria hasta la jornada 5, donde vencieron a un gris Nàstic de Tarragona por 1-0 en Los Pajaritos. Tras la victoria, las malas sensaciones del equipo no desaparecieron y no volvieron a sumar tres puntos hasta dos jornadas después en el primer derbi del Moncayo del curso, donde remontaron el gol de Juan Muñoz para vencer 2-1 al Real Zaragoza. Con la victoria en el derbi, el Numancia atravesó una racha que puso en duda la solvencia del equipo. Tuvieron que pasar siete jornadas de sin sabores, marcadas por las derrotas y los empates para que la victoria llegará ante un rival de peso, el Real Valladolid. Los sorianos se impusieron con contundencia al otro equipo castellano de la categoría, dejando los tres puntos muy lejos de tierras blanquivioletas. Las siguientes jornadas, el cuadro rojillo comenzó a sumar una serie de buenos resultados que le colocaron lejos del descenso a la categoría de bronce. Almería, Mallorca, Mirandés, Getafe, Alcorcón y Reus fueron los equipos que derrotó para colocarse con 36 puntos en la tabla. Estos buenos resultados hacían soñar a la afición con situarse en el último puesto de play-off y abandonar definitivamente los puestos de peligro con los que bailaban en las pasadas temporadas.

Estos buenos resultados se han visto ralentizados en las últimas dos jornadas. Tras la derrota en tierras catalanas ante el Nàstic de Tarragona por 2-0, los sorianos protagonizaron un desafortunado naufragio ante el Cádiz CF en Los Pajaritos. En un partido lleno de infortunios, los visitantes se llevaron la victoria con un contundente 3-0 que dejó los ánimos tocados en el rival zaragocista. Con la goleada amarilla en la cabeza, el derbi del Moncayo se afronta con la máxima necesidad si quieren situarse en ese último puesto de play-off que tantos años llevan soñando. El Real Zaragoza deberá poner lo mejor de si para vencer a un rival que históricamente afronta los derbis con la máxima competitividad. De llevarse la victoria, el Numancia podría soñar abiertamente con esos puestos de ascenso y colocarse más cerca que nunca de volver a la Primera División española.

La última oportunidad blanquilla

El Real Zaragoza continúa su particular calvario por la Segunda División española. Los maños afrontan su cuarta temporada consecutiva en la categoría de plata sumando peores sensaciones que nunca. Los malos resultados sumados a la inestabilidad del banquillo han llevado a los aragoneses hasta la décimocuarta posición de la tabla liguera. Las jornadas se suceden mientras el equipo no es capaz de encontrar el camino que le saque de los puestos bajos de la clasificación para mirar de cerca el verdadero objetivo del club, los puestos de ascenso a la máxima categoría. La afición cada semana muestra menos positividad, mientras Raúl Agné se tambalea en un banquillo del que ya fue sustituido Luis Milla el pasado mes de octubre. El derbi del Moncayo llega a tierras mañas como la última oportunidad para abandonar la mala situación del equipo y remontar el vuelo. De caer derrotados la situación podría agravarse notablemente a orillas del Ebro, teniendo que olvidarse completamente del ascenso para sumar una quinta temporada alejados de la máxima categoría del fútbol español.

Las últimas jornadas han sacado las costuras aragonesas a la luz. Tras la victoria en el derbi aragonés, donde el Real Zaragoza logró remontar a la SD Huesca llevándose los tres puntos de vuelta a la capital, los malos números se han sucedido semana tras semana. A la derrota en La Romareda ante el Levante (0-1) y el empate sumado en Alcorcón en los últimos minutos del partido (1-1) el cuadro de Raúl Agné fue derrotado estrepitosamente por el colista de la tabla. El peor Nàstic de Tarragona que se recuerda pisaba el Municipal para remontar el tempranero gol de Ángel y llevarse tres puntos que les sacaban de su mala situación. La victoria catalana solo dejaba al Real Zaragoza más hundido en la tabla, dando por imposibles los puestos de play-off y haciendo mirar de cerca el descenso a Segunda División B.

Cuando todo hacía presagiar que estos resultados provocarían la destitución de Raúl Agné, el presidente Lapetra salió en su defensa para ratificar su continuidad. El técnico de Mequinenza se sentará ante el Numancia en el banquillo con una nueva oportunidad de revertir la situación. Para el partido contará con todos los jugadores disponibles, entre los que destacan José Enrique, que se recuperaba de su particular lesión, y Dongou, que fue baja ante el Nàstic al tener que viajar a Barcelona para realizar unas pruebas médicas. Con el que de momento no podrá contar Agné es con Wilk, que acelera su recuperación para volver al equipo lo antes posible tras su lesión de larga duración que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante toda la temporada.

Antecedentes

Real Zaragoza y Numancia se han enfrentado en un total de 19 ocasiones. El cuadro aragonés se ha llevado la victoria en siete de ellas, por siete empates y cinco derrotas. El Numancia no logra sumar tres puntos en La Romareda desde la temporada 2013-14, donde en la jornada 13, con Anquela de entrenador, arrebató la victoria a los maños gracias a las dianas de Julio Álvarez y Gaffoor.

Por su parte, el Real Zaragoza no gana al Numancia desde el año 2015. Con Ranko Popovic en el banquillo, los maños se impusieron a los sorianos por 1-0 en La Romareda gracias al tanto de Jaime en la primera mitad. A pesar de que el cuadro visitante hizo todo lo posible para llevarse la victoria en el derbi del Moncayo, la defensa aragonesa supo resistir y los tres puntos se quedaron en casa para sumar la séptima victoria particular en este duelo.

En el primer encuentro de la temporada, la balanza se decantó por el lado castellano. El Real Zaragoza se adelantó en el marcador gracias al gol de Juan Muñoz en la primera mitad, pero una mala segunda parte marcada por la decadencia aragonesa, hizo que el Numancia remontara el resultado con los tantos de Manu del Moral y Nacho. Las particulares rachas de ambos equipos sumadas a los antecedentes no dejan un claro ganador para el derbi más esperado de la temporada, por lo que el partido se presenta como un interrogante que no se resolverá hasta el próximo domingo a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Romareda.

Convocatorias

Mientras el Numancia no ha hecho oficial su convocatoria antes de viajar a la capital de Ebro, el Real Zaragoza afronta el partido con todos los jugadores disponibles. Raúl Agné ha dado a conocer la convocatoria que forman un total de 23 jugadores, por lo que el próximo domingo tendrá que hacer cinco descartes antes de enfrentarse al Numancia. Por el momento, estos son los hombres citados por el aragonés: Irureta, Saja, Ratón, Fran, Casado, Cabrera, Samaras, Dongou, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Lanzarote, Marcelo Silva, Bagnack, Isaac, Xumetra, José Enrique, Barrera, Zapater, Valentín, Feltscher y Edu Bedia.

