Real Zaragoza - CD Numancia: puntuaciones del Zaragoza, jornada 28 de Segunda División

El Real Zaragoza vuelve a sonreír. La Romareda, por primera vez en lo que llevamos de año, pudo disfrutar de una victoria de su equipo. Los goles de Javi Ros, Ángel y Marcelo Silva dieron el triunfo a los aragoneses en una tarde tranquila. Los de Agné hicieron los deberes en el primer tiempo y tras el descanso, no hubo sustos y sí aplausos. El Zaragoza se posiciona decimotercero en la clasificación con 35 puntos, salva la distancia con el descenso a 6 puntos y mira a la promoción desde una distancia más lejana, a ocho puntos. En la siguiente jornada los maños se enfrentarán al Córdoba, equipo en apuros. El encuentro será el sábado a las 20.30 horas.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Raúl Agné

5 | La entrada de José Enrique, ya recuperado, en el lateral izquierdo fue el único cambio que realizó Agné en la alineación respecto a las jornadas anteriores. También, introdujo a Xumetra por dentro, detrás de Ángel, y relegó a Cani a la banda izquierda. El equipo se adaptó bien en tareas ofensivas a esta novedad, pero siguió faltando profundidad. Los pupilos de Agné no abusaron del balón en largo y eso significó una mejoría del juego en ataque. La grada recriminó al entrenador el no haber sacado a Samaras. Agné gastó el último cambio con la entrada de Jesús Valentín, un cambio defensivo cuando el partido estaba visto para sentencia.

Saja

6 | Fundamental la parada realizada al cabezazo de Manu del Moral al principio del partido. De no ser por la eficacia del guardameta argentino la historia del encuentro pudo ser diferente. No tuvo mucho trabajo, pero volvió a dar seguridad a la defensa blanquilla y no protagonizó ninguna acción comprometida.

José Enrique

6 | La presencia del lateral valenciano es esencial para el desarrollo defensivo del Zaragoza. Aporta seguridad, salida de balón, fiabilidad y contundencia en el uno contra uno. Tras siete semanas apartado del verde por lesión, no llega en su mejor momento físico y acusó ese estado en labores ofensivas.

Cabrera

5 | El central uruguayo completó un partido correcto. El juego ofensivo del Numancia no supuso apenas peligro para la defensa zaragocista. Un fallo de marcaje en los primeros compases del partido pudo costar un gol al Zaragoza, pero la salvó Saja a bocajarro. Cabrera contribuyó al juego en equipo y de posesión, ya que no se excedió en los pelotazos. La entrada de José Enrique también le aportó esa seguridad de la que en encuentros anteriores Cabrera no disfrutaba. El valenciano le mejora.

Marcelo Silva

6 | Contundente y preciso en tareas defensivas, los balones a la espalda de Fran tienen un guardián de garantías. Buen partido del defensa uruguayo que además, fue premiado con un gol de cabeza a la salida de un córner botado por Lanzarote en el minuto 64. Fue el tercer tanto de la tarde y dio la tranquilidad total al Zaragoza para afrontar un desenlace de partido sin presión.

Fran Rodríguez

5 | Ataca mejor que defiende. Partido discreto del andaluz, pero no cometió errores. La lucidez de su socio en banda, Manu Lanzarote, le permitió se protagonista en varias jugadas de peligro por la banda derecha blanquilla. La seguridad que le aporta tener a Marcelo Silva detrás también le da confianza para aparecer más en ataque.

Javi Ros

8 | Dueño de la sala de máquinas del Zaragoza, realizó un partido muy completo. El juego del centrocampista sin balón da un oxígeno al equipo vital en defensa. En ataque, también fue protagonista en varias ocasiones y fue el encargado de abrir la lata con un buen gol precedido por un delicatessen de Lanzarote. Todoterreno.

Zapater

6 | El coche escoba zaragocista volvió a jugar su papel. Zapater cubrió a la perfección los espacios en el centro del campo y desahogó las labores de Ros en fases de transición. Estuvo más preciso en el pase que en otros partidos.

Cani

6 | El zaragozano estuvo mucho más acertado en el pase, más versátil y dinámico en el juego combinativo. La entrada de Xumetra en la mediapunta permitió a Cani asociarse con mucha más frecuencia en el interior y crear más peligro. Tuvo intuición y no abusó en la conducción y en el regate. Cuando juega tranquilo, es indiscutible.

Xumetra

5 | Nuevo papel para el gerundense, que abandonó la banda en la primera mitad para jugar como segundo hombre por detrás de Ángel. No tuvo mucho protagonismo, pero su presencia en el interior permitió que Cani y Lanzarote fueran más eficaces en espacios reducidos. No fue determinante, pero sí necesario en situaciones de ataque. En jugadas personales, lento y sin ideas.

Lanzarote

8 | Gran partido del catalán. Asistente en los tres goles, ya que el penalti que le hicieron a Xumetra vino precedido por un taconazo suyo. Anteriormente, la defensa rojilla ya había saboreado el recurso de Lanzarote, que regaló un gol a Javi Ros con otro tacón. También, fue el encargado de botar el córner que aprovechó Marcelo Silva para hacer el tercero. Tres acciones determinantes, como es él, para la victoria del Zaragoza. En lo demás, en su línea: intermitente.

Ángel

7 | El juego menos directo practicado por el equipo aragonés no cambió la puesta en escena de Ángel. Frecuentó más el desmarque en distancias cortas, pero en situaciones de balones largos volvió a ser el rey de la pista. Hizo estragos en la defensa numantina y fabricó varias ocasiones desde el robo en la presión. Volvió a tirar del carro en momentos de flaqueza y marcó el gol de penalti en el minuto 37, que significó el segundo del Zaragoza.

Edu García

4 | Con tiempo aún por delante para demostrar, sustituyó a Xumetra en el minuto 68. Quizás el estado del partido, ya inmerso en una monotonía zaragocista con el balón, perjudicó al juego del extremo. El zaragozano intentó varias internadas que no llegaron a ninguna parte. Perdió balones y se contagió muy pronto de la relajación que el encuentro ofrecía.

Dongou

S.C. | Fue el sustituto de Lanzarote en el minuto 74.

Jesús Valentín

S.C. | Entró al campo en sustitución de Javi Ros en el minuto 84. Su cambio fue pitado por la grada, que quería ver en acción a Samaras.