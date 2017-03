Raúl Agné: "Es el partido que perseguíamos"

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

El Real Zaragoza logró su primera victoria de 2017 en La Romareda, tras vencer por 3-0 al Numancia. El conjunto de Raúl Agné cuajó una buena actuación, controlando el partido en todo momento, y sin sufrir ante un Numancia que no generó casi peligro. Manu Lanzarote fue el gran protagonista de la noche, al participar en todas las acciones de gol. El técnico zaragocista se mostró satisfecho por la forma en la que el equipo logró los tres puntos.

“Este partido es lo que perseguíamos. A partir del 1-0 hemos estado más cerca de lo que queremos ser y hemos sido mucho mejores”, destacaba el técnico zaragocista. Una de las claves para esta victoria estuvo en la solidez defensiva, logrando el equipo dejar la portería a cero por primera vez desde el mes de noviembre. “Sabemos que es importante no encajar goles”, indicaba.

Además, el equipo no pecó como en otros encuentros y logró cerrar el partido prácticamente en la primera parte: “El equipo se tiene que acostumbrar a cerrar los partidos cuando nos ponemos por delante en el marcador”. “Hoy hemos cerrado el partido desde el ataque, queríamos hacer más goles”, añadía el técnico de Mequinenza.

Sin embargo, el partido dejó alguna polémica. En esta ocasión, fue con los cambios del técnico, que retiraba a Javi Ros por Valentín a falta de diez minutos para el final y con el partido ya sentenciado. “Lo que no sabe la afición es que teníamos a dos jugadores pidiendo el cambio, José Enrique y Javi Ros. Le he preguntado a José Enrique y me ha dicho que estaba bien. No queríamos arriesgarnos a una lesión porque vamos justitos de gente y necesitamos que estén bien”, explicaba. De esa forma, el delantero griego Samaras se quedó sin jugar. Aun así, el entrenador señaló que el momento del punta internacional llegará.