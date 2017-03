Ángel: "Con el partido de ayer no se arregla la situación"

Google Plus

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

"Ayer necesitábamos un partido como el que hicimos", afirmaba Ángel Rodríguez. El delantero zaragocista valoraba muy gratamente la victoria de ayer ante el Numancia. Sobre todo, el hecho de que fuera "tan contundente" ha significado un desahogo mayor para la plantilla maña, que afronta con otra perspectiva el siguiente choque liguero: "Una semana en la que podemos estar más tranquilos". Pese a no disputar un partido diez, los tres goles ante el Numancia han supuesto un bálsamo para las ondas heridas del Real Zaragoza. Una cura que hacía falta tanto para la moral de la plantilla como la de la afición desde hacía varias jornadas. El Real Zaragoza, capaz de lo mejor y de lo peor, no se salva todavía de ningún posible final: "Con el partido de ayer no se arregla la situación".

Ángel marcaba ayer su decimotercer gol con la elástica blanquilla esta temporada, transformando un penalti para hacer el dos a cero. En la temporada pasada el canario realizó doce dianas, mejorando con este tanto sus mejores números como blanquillo: "Este año quería superar esa cifra". Ahora, Rodríguez se marca como meta alcanzar y si es posible mejorar, los dieciséis tantos que alcanzó con el Elche. Lo que está claro es que el tinerfeño continuará con la garra y el esfuerzo a la que tiene acostumbrada a La Romareda: "Siempre voy a tener ese trabajo y ese sacrificio".

Como su mejor gol de la temporada, Ángel destaca el tanto de chilena que le marcó al UCAM Murcia en la primera jornada: "Nunca había metido un gol de esas características". En la carrera del pichichi, Ángel es realista y humilde: "Tengo delante de mi tres grandes delanteros". Estos son Roger, Joselu y Ortuño contando con diecisiete dianas los dos primeros y catorce el tercero, frente a las actuales trece del punta zaragocista.

Todos los tantos del canario tienen dos grandes destinatarias: su hija y su mujer. Esta última no se pierde ningún partido de Ángel en La Romareda, y su hija persigue el mismo camino: "Incluso con diez días ya fue al estadio". Poniendo como prioridad absoluta que gane el Zaragoza marque quien marque, Ángel ve con buenos ojos esta oportunidad para encadenar una buena racha de resultados: "Que no pare aquí, que sigamos haciendo grandes partidos".