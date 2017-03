Raí vuelve a la convocatoria

Foto: Andrea Royo/Vavel

El Real Zaragoza buscará de nuevo este fin de semana reencontrarse con la victoria y sumar otros tres puntos que se unirán a los ya conseguidos la anterior jornada ante el Numancia. Su rival este sábado es el Córdoba C.F. que, a pesar de llevar la ventaja de jugar en su estadio, está teniendo una mala racha de la que el Real Zaragoza puede aprovecharse. Mientras que los andaluces se encuentran tan solo a un punto del descenso, los maños se encuentran a seis puntos de esa zona, por lo que solo les vale sumar en cada partido.

Raúl Agné ha convocado a diecinueve jugadores, cifra diferente a la de la anterior convocatoria en la que puso a su disposición a todos los jugadores disponibles del primer equipo, veintitrés en total, con el objetivo de llevar toda la artillería pesada y conseguir los tres puntos. Esta jornada, el técnico aragonés ha optado por dejar fuera del viaje a Córdoba a varios jugadores como Ratón, Casado, Bagnack, Isaac o Barrera. La gran novedad es la vuelta de un canterano a la convocatoria. Raí vuelve tras haber cumplido cuatro partidos de sanción impuesta con el filial zaragocista. Xiscu y Buenacasa siguen sin aparecer en los planes del entrenador una convocatoria más.

La mayor expectación sin duda la crea Samaras. El delantero griego suma tres convocatorias con el equipo y la afición espera verle jugar este fin de semana. Ante el Numancia, no jugó ningún minuto y solo lleva sumados en total diez minutos jugados en el terreno de juego. El delantero no está para jugar los noventa minutos, pero puede que Agné decida darle una nueva oportunidad en el Nuevo Arcángel. Los diecinueve convocados de Agné son: Irureta, Saja, Fran, Cabrera, Samaras, Dongou, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Xumetra, José Enrique, Zapater, Jesús Valentín, Feltscher, Edu Bedia y Raí.