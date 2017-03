Agné: "Las victorias lo que nos han de hacer es aumentar la exigencia"

Google Plus

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

El Real Zaragoza se desplaza esta jornada para enfrentarse al Córdoba en un partido muy importante ante un rival que también está realizando una campaña muy irregular. El conjunto zaragocista llega después de conseguir una victoria reparadora, pero necesita seguir sumando para alejarse de los puestos de descenso y poder acercarse un poco más al play-off.

El entrenador zaragocista ha asegurado que el equipo, después de la victoria, se encuentra con un poco más de moral y confianza, pero en ningún caso relajados: "Las victorias lo que nos han de hacer es aumentar la exigencia". Agné ha convocado a 19 jugadores para el partido, uno tendrá que ser descartado. "Hemos tenido hasta hoy a Samaras y Cani con gastroenteritis y, por precaución en un viaje, nunca sabes si puede haber un brote de algo. Esperemos que no", afirmaba. Samaras, de momento, no ha contado con todo el protagonismo que se esperaba, ya que todavía no se encuentra al cien por cien. El míster considera que se ha adaptado y espera que pronto puede aportar al equipo lo que se espera de él.

El partido ante el Córdoba es muy importante y una victoria alejaría los fantasmas que todavía planean sobre los maños. "Hay que ganar y si vas ganando puntos, te irás alejando de abajo y te irás acercando arriba, y eso solo se consigue con victorias. Pero solo pensando en el partido de mañana", aseguraba Agné. Pero resulta complejo, ya que los números del equipo aragonés fuera de casa esta temporada están siendo muy bajos y tan solo han conseguido dos victorias a domicilio. A pesar de ello, el técnico considera que no solo al Real Zaragoza le cuesta fuera de casa: "De visitante siempre cuesta más, no solo al Zaragoza, a cualquier equipo. Si no que se lo digan al Barça y al PSG". Aun así, Agné cree que hay aspectos a mejorar, pero considera que el equipo en los últimos partidos como visitante ha sido más competitivo.

Ante ellos, tienen un rival que no está realizando una temporada tan brillante como se esperaba al comienzo. Es por eso que Agné les considera todavía más peligrosos: "Es un equipo con una muy buena planitlla, con buenos jugadores que están en una situación que ellos no desearían (...) Por jugadores, tienen nivel para estar más arriba en la clasificación".