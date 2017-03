El once de la afición zaragocista: jornada 29

Google Plus

Montaje: Daniel Salvador, VAVEL

El Real Zaragoza disputará este sábado el encuentro correspondiente a la 29º jornada de Segunda División ante el Córdoba en el estadio Nuevo Arcángel. Aragoneses y andaluces se enfrentan buscando tres puntos que les alejen del descenso a la categoría de bronce. Ambos conjuntos comenzaban el curso con el objetivo de volver a la máxima categoría, pero los malos resultados les han llevado a una delicada situación que les exige dar lo mejor de si para no caer en la zona roja de la tabla. A través de la encuesta realizada en la cuenta de Twitter, los aficionados zaragocistas han elegido el once titular que creen que debería sacar Raúl Agné para lograr la segunda victoria consecutiva que devuelva las buenas sensaciones al cuadro blanquillo.

Para la portería, la afición del Real Zaragoza se ha decantado por Saja. El guardameta argentino se ha ganado la confianza de la afición con su buena actuación en los dos pasados partidos. Tras varias jornadas de malos resultados a orillas del Ebro, el sustituto de Irureta logró dejar a cero la meta blanquilla y esto ha servido para que la afición se decante por él antes que por el vasco y el canterano Ratón, que no ha entrado en la convocatoria para el partido.

En cuanto a la defensa, los seguidores blanquillos apuestan por realizar cambios con respecto al último partido. Feltscher, Silva, Cabrera y José Enrique han sido los jugadores elegidos por la afición para llevarse la titularidad en el Nuevo Arcángel. En esta ocasión, Marcelo Silva y Cabrera ocuparían el centro de la defensa, mientras que en las bandas se colocarían Feltscher y José Enrique. La defensa no duda en la titularidad de José Enrique ante su recuperación, ya que le considera uno de los pilares fundamentales del equipo de cara a lograr todos los objetivos que ahora mismo afronta el Real Zaragoza.

Para el centro del campo, la afición multiplica las opciones. Alberto Zapater ha sido elegido por unanimidad para ocupar la medular. Para elegir a su acompañante, la afición se ha dividido entre Javi Ros y Edu Bedia, siendo finalmente el navarro el jugador con más votos para acompañar al capitán del Real Zaragoza como titular. Para la afición, el centro del campo quedaría completado con la presencia de Edu García, Cani y Lanzarote. Sin embargo, Xumetra sigue siendo el jugador titular para Raúl Agné, pero la afición continúa su apuesta permanente por el canterano zaragocista. Los seguidores zaragocistas no han querido olvidarse de Valentín, que tantas buenas sensaciones está dejando en los últimos encuentros y le señalan como el primer cambio que debería realizar Raúl Agné en el feudo cordobés.

El equipo sería completado en la delantera con Ángel. El delantero parece haber recuperado su olfato goleador y con 13 goles se coloca como el pichichi del cuadro aragonés. La afición blanquilla pone en él todas sus esperanzas para volver de Córdoba con tres puntos que les alejen definitivamente de la zona baja de la clasificación liguera de Segunda División.