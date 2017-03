Córdoba - Real Zaragoza: puntuaciones del Real Zaragoza, jornada 29

Google Plus

El Real Zaragoza dejó escapar dos puntos en el último suspiro. Foto: La Liga

El Real Zaragoza ha caído por la mínima en su visita al Nuevo Arcángel, después de un partido que se le puso completamente de cara. Los blanquillos merecieron más, pero el mal planteamiento en los minutos finales y la falta de concentración le privaron de puntuar lejos de La Romareda.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Raúl Agné

2 | No planteó mal el partido desde el inicio, pero su labor fue empeorando con el paso de los minutos. No acertó con los cambios que el equipo necesitaba para rematar el partido y una vez más pecó de conformismo cuando el equipo tuvo ocasiones para hacer el 1-2. Para rematar su mal día, fue expulsado tras protestar un posible penalti sobre Dongou. Continúa en la cuerda floja.

Sebastián Saja

6 | El meta argentino cuajó un buen partido en rasgos generales. Estuvo muy seguro bajo palos, por alto y le ganó la partida a los delanteros del Córdoba en gran parte de los desmarques. Poco pudo hacer ante los dos goles del rival.

Feltscher

5 | Su esfuerzo durante todo el partido es intachable. Sufrió con los ataques en tromba de los blanquiverdes y no estuvo nada acertado en sus incorporaciones al ataque. Intento una y otra vez los centros al área sin éxito. Un partido mediocre

José Enrique

7 | Diferencial. Partido tras partido demuestra que es un lateral referencia en Segunda División. Empezó el partido algo tirante con el buen partido de Bergdich, pero en seguida le ganó la partida al marroquí. Sus incorporaciones al ataque dieron profundidad al conjunto blanquillo. De lo poco a destacar de parte de los maños.

Marcelo Silva

5 | Contundente, como viene siendo habitual. Empezó el partido demasiado intento, lo que le costó la tarjeta y una advertencia por parte del colegiado. Se incorporó al ataque, algo inédito desde que viste la camiseta del Real Zaragoza, aunque no aportó nada a nivel ofensivo. La falta de concentración en el gol final empañó una notable actuación.

Cabrera

5 | Estuvo seguro y atento, sobre todo defendiendo a balón parado, aunque como su compañero y compatriota en defensa, pecó de falta de concentración en los minutos finales. Su salida de balón, muy mejorable.

Zapater

6 | Mejoró considerablemente sus actuaciones de las últimas fechas, pero no fue suficiente. No alcanzó su mejor nivel, a pesar de que completó un buen partido. Javi Lara le complicó mucho una labor que llevó a cabo con sus cualidades de cada partido: trabajo, compromiso y contundencia.

Javi Ros

5 | Al contrario que el ejeano, Javi Ros disminuyó ligeramente su nivel en este encuentro. A pesar de cumplir con su trabajo en el centro del campo, no estuvo tan activo como nos tenía acostumbrados en partidos recientes. Ofensivamente perdió balones y no tuvo apenas llegada.

Xumetra

4 | Intermitente. Apareció muy pocas veces en los 45 minutos que jugó y su valoración estaría muy por debajo de no ser por la asistencia en el gol de Ángel. Mal partido.

Cani

3 | No aportó nada. Lo intentó, pero ni los regates, ni los pases, ni los centros le salieron. Una actuación para olvidar.

Lanzarote

4 | No reflejó la mejoría que demostró ante el Numancia. Nada determinante en ataque, lo único destacable fueron sus buenos centros al área. Lejos de eso, nada.

Ángel

7 | Sin duda el mejor, gracias en gran parte al gol. Contó con muchas menos ocasiones que en otros partidos, pero convirtió la primera que tuvo. Demostró una vez más un compromiso intachable y pudo incluso hacer más goles a pesar de que jugó completamente solo la mayor parte del partido.

Dongou

6 | Generoso. Incluso demasiado generoso. En la media hora que jugó aportó cosas importantes en defensa. Bajó balones, combinó e incluso pudo ser víctima de un posible penalti que el árbitro no señaló. Debió demostrar más atrevimiento de cara a puerta. Prefirió buscar la asistencia al gol, pese a que tuvo buenas ocasiones. No lo consiguió.

Edu García

3 | Por el momento no ha demostrado un gran nivel en la categoría de plata y este partido no fue una excepción. Tuvo en sus botas el 0-2, un minuto antes de que el Córdoba firmase el empate. Sus internadas por banda fueron inofensivas y no fue capaz de conectar con los delanteros. Muy mal.

Valentín

S.C. | Saltó al campo en el 90 con empate en el marcador y tres minutos después el Córdoba hizo el gol de la victoria. Imposible de valorar ante la evidente falta de minutos.