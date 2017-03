Agné: “El golpe es duro cuando pierdes un partido así”

Google Plus

Foto: Andrea Royo - VAVEL.com

El Real Zaragoza ha perdido por dos goles a uno ante el Córdoba CF en el estadio Nuevo Arcángel. En los primeros compases, el encuentro no tenía un dominador claro y ambos conjuntos tuvieron imprecisiones a la hora de jugar con el balón. Cuando parecía que el conjunto local estaba más cerca de abrir el marcador, los blanquillos originaron una contra letal, que acabó con un buen gol de Ángel Rodríguez antes del tiempo de descanso.

Tras la reanudación, el equipo maño buscaba el tanto que diese una mayor tranquilidad, pero no llegó y se fue complicando el partido. Rodri pondría las tablas en el marcador tras rematar solo y daba esperanza a los cordobeses. Ya en el tiempo de descuento, Markovic anotaría el gol de la victoria para el Córdoba dejando sin palabras a los visitantes que habían dejado escapar sumar fuera de casa.

Raúl Agné ha sido expulsado en el encuentro tras protestar una ocasión sobre un supuesto penalti cometido sobre Dongou. “Es duro perder un partido que teníamos conseguido. Cuando teníamos el cero a dos, no ha podido ser. El partido lo teníamos controlado, pero un saque de banda que ha acabado en gol les ha metido en el encuentro. La acción de Dongou nos podría haber beneficiado, pero, finalmente, no ha sido así”, ha confesado el entrenador del Real Zaragoza.

“Hubo pelea y lucha. Lo tuvimos cerca”

Cuando el conjunto aragonés empataba a uno, el cuerpo técnico decidió que Jesús Valentín sería el último cambio. La apuesta por un defensor antes que por un atacante, han hecho sembrar las dudas por mantener el resultado y no arriesgarse a atacar. “Estaba en el vestuario. El otro equipo también juega, han empujado a la desesperada y han marcado. Lo que más me fastidia es que hemos estado cerca de ganar un partido, luego luchar que no se escapara el empate y, al final, lo hemos perdido”, ha concluido Agné.