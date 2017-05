Láinez: "Hoy el acierto no ha estado a favor nuestro"

Google Plus

Ha sufrido su primera derrota como entrenador del primer equipo. Foto: Andrea Royo, VAVEL.

El Real Zaragoza ha caído derrotado en La Romareda por 1-2 ante el Getafe. Un partido en el que se adelantaron los blanquillos con un gol de Ángel Rodríguez, pero Molina y Ratón, en propia puerta, le dieron la vuelta al marcador. Se escapan tres puntos importantes y se ajusta la zona baja de la clasificación a falta de que se jueguen el resto de partidos de la jornada.

No sé si se encenderá la alarma, yo la llevo encendida desde que llegué aquí

"Es justo en la medida de que ellos han metido dos goles y nosotros no", así comenzaba César Láinez la rueda de prensa al término del encuentro. El entrenador blanquillo considera que el cuadro madrileño tuvo más acierto: "Ha sido un partido igualado. Creo que todos hemos visto que los dos hemos disfrutado de ocasiones, pero el acierto es importantísimo". Además, ha querido destacar la importancia, experiencia y minutos acumulados del rival en Primera División.

El técnico ha confesado que el vestuario se encuentra tocado después de la derrota y, más, teniendo en cuenta la última ocasión de Ángel en el tiempo de descuento. A pesar del fallo, la afición ha arropado al jugador: "Que un jugador falle en el minuto 90, que signique no conseguir un punto y que le arrope toda La Romareda, creo que tiene que ser de elogiar por el cariño que le está mostrando la afición hacia él".

Uno de los principales cambios en el once titular ha sido la inclusión de Cani por Javi Ros. El entrenador blanquillo ha confesado que querían darle algo de descanso al navarro hoy: "Hoy Ros le queríamos dar 45-50 minutos y que Pombo, por dentro, que también lo ha hecho en el filial, nos diera cosas. Creo que en la primera parte, nos ha dado muchísimas". Láinez también ha recalcado que el acierto no ha estado a favor de los locales. Además, asegura que está condicionado en los cambios por el estado físico de los jugadores: "Ojalá pudiera hacer tres cambios tácticos, porque creo que podríamos aportar algo más, pero muchos de ellos son condicionados por el estado físico de mis jugadores".

El equipo llevaba cinco partidos invicto y esta supone la primera derrota de Láinez. Al ser preguntado por si "deben saltar las alarmas" o no, el técnico ha sido claro: "No sé si se encenderá la alarma, yo la llevo encendida desde que llegué aquí. El camino creo que sigue siendo duro y exigente". Además, los equipos de abajo continúan ganando y ello provoca que nada esté cerrado y todos los equipos deban luchar por cerrar la permanencia. Láinez ha afirmado que al equipo "no le queda otra que seguir sumando, ir a Reus con la misma ambición que se fue a Miranda y con la misma ambición que se ha salido hoy a por los tres puntos".

"Creo que los equipos en la manera que se levantan de las derrotas es como se ve sin son equipos. Al final es muy fácil gestionar un grupo cuando se gana, se empata y cuando las cosas van bien", confesaba el técnico. La próxima cita liguera será el domingo 7 de mayo ante el Reus a las 20:30h.