Zapater: "Ahora toca ir a Reus a jugarte la vida otra vez"

El capitán blanquillo fue uno de los mejores jugadores del encuentro. Foto: Andrea Royo, VAVEL.

Derrota del Real Zaragoza por 1-2 ante el Getafe en La Romareda. El equipo aragonés lo intentó hasta el final y Ángel, a puerta vacía, perdonó el empate en el descuento. Este mismo fue el autor del único tanto zaragocista, pero Molina y Ratón, en propia puerta, consiguieron darle la vuelta al marcador para que el cuadro madrileño se llevara los tres puntos.

Alberto Zapater ha sido, sin duda, uno de los mejores jugadores del encuentro haciendo una muestra de su entrega y compromiso con el equipo. Al término del encuentro, el capitán fastidiado tras la derrota: "Sabíamos de la importancia de este partido porque jugamos en casa y porque se está poniendo muy caro el descenso". Zapater cree que esta jornada, el equipo va a quedar a cuatro puntos del descenso, ya que confía en las victorias de los equipos de abajo: "Nuestra mentalidad tiene que seguir siendo la de ir a Reus a por los tres puntos porque en esta categoría sabemos que pueden ganar todos los de abajo, como va a pasar esta jornada, y nos pondremos a cuatro del descenso".

Zapater ha recalcado la importancia de dar valor a cada punto y de tener los pies sobre la tierra, ya que en los últimos partidos la afición volvía a ilusionarse con ver al Real Zaragoza en puestos de play-off. "Entiendo que la gente se ilusione, pero venimos de donde venimos y tenemos que valorar cada punto que hagamos", afirmaba.

El equipo, cuando va por delante en el marcador, siempre nota un bajón importante en la segunda parte. Algo que el capitán no ha sabido darle explicación: "Está claro que los segudos tiempos no los hacemos igual que los primeros y que es algo que hemos hablado y que hay veces que no sabes por qué, pero pasa". Además, en un partido que se ha luchado hasta el final y en el que Ángel ha tenido el empate en el último minuto. "Fallamos todos. Nos da mucho y no se le puede pedir nada más", afirmaba el capitán sobre el delantero.

Alberto ha dejado claro que el equipo debe levantarse e ir a Reus a "jugarse la vida" porque el descenso vuelven a estar cerca de los maños. "Quedan seis finales y tengo muy claro que no sé en cuánto va a estar el descenso", confesaba. El capitán considera que deben meterse en la cabeza que cada partido es una final.