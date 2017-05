¿Y después de Tenerife, qué?

Google Plus

Montaje: Javier Gimeno, VAVEL.

Camino de la jornada 37 de esta temporada 2016/2017 para el Real Zaragoza, solo se oye hablar de la próxima jornada. Caídos del pedestal de la ilusión tras la derrota ante el Getafe, lo cierto es que los números que está consiguiendo César Láinez al mando del conjunto aragonés se están llevando toda la atención que merece el club, y su presente y futuro acaparan todas las portadas. Porque con la permanencia aún sin sellar parece que nadie se ha parado a pensar en qué pasará después.

Y es que el conjunto blanquillo, que a estas alturas de temporada empieza a despegar y acumula ya 46 puntos, a final de temporada aún contando con otra mentalidad y expectativas dentro del propio proyecto, volverá a fragmentarse como en temporadas anteriores. Con la prueba más que evidenciada de que cambiar medio equipo cada temporada no es beneficioso para el mismo, el rendimiento de algunos y los intereses personales de otros, van a provocar otra gran renovación dentro del banquillo aragonés a final de temporada.

La portería ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza tanto para los entrenadores zaragocistas como para la afición. Irureta, que partía como portero titular del Real Zaragoza a principio de temporada, fue desacreditado por sus actuaciones y actualmente no entra en los planes de Láinez, no siendo ni convocado. Sebastián Saja, a sus 37 años ayudó al equipo en cinco encuentros para ser pronto relevado por Álvaro Ratón.

El experimentado meta argentino firmó por una temporada por lo que acaba contrato en junio. No es así el caso de Ratón, que a razón de buenas actuaciones se ha ganado el cariño de su entrenador y afición, siendo el actual portero titular del Real Zaragoza.

En la defensa, finalizan contrato Cabrera, Marcelo Silva, Bagnack y Feltscher. En el caso de los dos primeros, interesaría su renovación con el conjunto blanquillo pero ambos han pospuesto esta hasta el final de temporada, y Lalo ya ha dicho que no esperará a nadie, por lo que su puesto puede ser cubierto antes de que tomen una decisión. Valentín, que no ha gozado de demasiado protagonismo en los últimos encuentros, tiene contrato en vigor y será zaragocista la temporada que viene. Al igual que José Enrique, que firmó por dos temporadas y todavía resta una en su contrato.

El futuro de Fran Rodríguez, Isaac Carcelén y Jorge Casado, sin embargo, es una incógnita. Con contrato en vigor para la temporada que viene, los tres laterales rondan los 1.300 minutos disputados esta temporada. Pero su irregularidad en el equipo nubla su futuro. Feltscher que llegó con mucha fuerza y buenas actuaciones junto a Agné, tras volver convocado de su selección no estuvo tan acertado y a final de temporada finaliza su cesión. Y en ese apartado, regresará Razvan Popa de Burgos para que sea el nuevo técnico del Real Zaragoza quien tenga la última palabra sobre su futuro. Tras la llegada de Lalo al Real Zaragoza algunos medios han barajado varios nombres para la defensa: Simone Grippo, Alberto Benito, Ángel Martínez…

En el mediocampo todavía tienen contrato en vigor Alberto Zapater, Edu Bedia, Cani, Ros, Xumetra y Edu García. Lanzarote que acababa contrato esta temporada, tras jugar 25 partidos como titular renovó automáticamente por un año más. Álex Barrera no ha participado apenas durante esta temporada con ninguno de los tres técnicos blanquillos, sumando solo 511 minutos.

Wilk, que acaba contrato a final de campaña, recayó hace poco además de su lesión de rodilla. Y Pombo, que acababa de explotar con el primer equipo a las órdenes de Láinez, renovó hace poco por tres temporadas, por lo que formará parte de la primera plantilla la temporada que viene.

En la delantera zaragocista como es costumbre, escasez de efectivos. El pichichi zaragocista Ángel Rodríguez todavía no ha firmado su renovación con el Zaragoza y otros equipos, incluso de Primera División, acecharán al delantero tinerfeño con suculentas ofertas hasta que este decida su futuro.

Jean Marie Dongou finaliza contrato y no entra en los planes de futuro zaragocistas, como ya ha dicho públicamente César Láinez. Se unirá al ataque maño eso sí, el joven brasileño Raí, que hace apenas unos días firmaba su renovación con el conjunto zaragozano por cuatro años. Y todavía es una incógnita Georgios Samaras, que aunque empieza a despegar ahora poco a poco, solamente ha disputado 53 minutos en Liga por lo que salvo sorpresa en su rendimiento hasta el final de campaña, el delantero heleno de 32 años no continuará en la disciplina zaragocista ya que firmó solamente hasta final de año.

La labor de Lalo Arantegui en la SD Huesca en el pasado da confianza para pensar que su trabajo otorgará más seguridad que algunos fichajes de "prueba" o "relleno" que se han hecho en el pasado. Parece que después del partido ante el Llagostera y esa nueva filosofia de fichar gente comprometida de la tierra, ha quedado para el olvido. Lo que sí se espera por palabras de Lalo es un equipo competitivo, con hambre y conocimiento del escudo de su pecho.