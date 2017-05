El silbato de Granel 2017: Real Zaragoza - Getafe

Aciertos

1. Ángel anota el primer gol zaragocista en posición legal, ya que Juan Cala rompe el fuera de juego. 2. Pacheco cae en el área, y el colegiado le pita falta, amonestando al jugador que se había dejado caer claramente. 3. El balón golpea en la mano de Pombo en el área, pero no existe penalti. 4. Juan Molina cae en el área ante Marcelo Silva. No hay falta del defensor local, que toca balón. 6. Lanzarote pasa el balón a Ángel y no existe fuera de juego en la posición del jugador, que falló a puerta vacía.