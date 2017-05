Previa Reus - Real Zaragoza: una más del sálvese quien pueda

El Real Zaragoza visita el campo de un novato en Segunda División, aunque sus números y sensaciones sean de veterano. El Reus fue uno de los equipos revelación de la primera vuelta. De hecho, comenzó la temporada con siete partidos consecutivos sin perder. Finalizó la campaña invernal a tan solo un punto de los playoff y partir de ahí, se desinfló. Su trayectoria no dista en exceso con la del Zaragoza, que en estos momentos está dos peldaños por encima de los catalanes. Además, el Reus lleva sin ganar en su feudo desde el 15 de enero.

Ángel sí estará

La preocupación previa al partido se encontraba en el protagonista de estas últimas semanas, Ángel. El canario, con molestias en la espalda, no pudo entrenar el viernes. Esto ponían en duda su desplazamiento a Reus, pero en el entrenamiento matinal sabatino despejó la incertidumbre y no faltará a la cita. Láinez advirtió de que la pugna por el balón será la clave del partido. El Zaragoza ha encontrado una identidad, y pese a las idas y venidas durante los 90 minutos no pierde su criterio. La baja de Edu Bedia, ya resentida en la pasada jornada, merma los planes de Láinez en su centro del campo ideal. Todo apunta a que Pombo jugará por dentro y Cani caerá algo más en banda izquierda.

El conjunto aragonés llega tocado moralmente al encuentro. La derrota en La Romareda ante el Getafe por 1-2 la semana pasada supuso un golpe de realidad en los que aún creían en la posibilidad de colarse en los puestos de promoción. Con 46 puntos en su haber, los maños todavía no han certificado la salvación. Los equipos de abajo no reblan en su afán por salvarse y pisan los talones a los de mitad de tabla. El partido ante el Reus resulta fundamental para evitar la criba en un final de temporada que promete ser reñido.

Ni marca, ni le marcan

Los de Natxo González regresan a su campo tras vencer al Nástic de Tarragona, club vecino y máximo rival, después de más de 80 años sin llevarse el derbi. Máyor, en los últimos instantes de la contienda, batió por bajo a Reina para poner el 0-1. Con este plus de confianza, tras cinco partidos sin ganar, el Reus recibirá a los zaragozanos. El entrenador del equipo tarraconense, pretendido por Lalo Arantegui en vistas del año que viene, ha conformado un bloque muy sólido desde 2ªB. Un equipo que desde el primer momento intenta tener el balón y frecuentemente ataca y defiende a partir de él.

“Son extremadamente ordenados”, aseguró César Láinez en rueda de prensa. Así definió a su rival, del desprendió todo halagos. Junto al Levante, el Reus es el equipo menos goleado de la categoría con 25 goles en contra. Mismos tantos acumula a favor, siendo junto al Alcorcón el conjunto menos goleador. Un equipo al que no le meten, pero que tampoco está fino de cara a puerta. Natxo y Láinez coinciden en que se trata de mala fortuna, ya que por número de ocasiones debería llevar muchos más, sobre todo en casa. Que su máximo goleador sea Máyor con 7 goles, dice mucho del baremo goleador.

Precedentes históricos

En la primera vuelta se produjo el primer encuentro entre ambos y el Reus casi dio la sorpresa. El Zaragoza estuvo maniatado durante todo el encuentro y desaprovechó las pocas ocasiones que el rival le concedió. Aun así, marcó dos goles. Dongou empató en el 88 los goles dos goles de Ramón Folch en la segunda parte. El reusense había puesto por delante a su equipo tras el gol de Ángel en la primera mitad.

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

Convocatorias

César Láinez ha apostado por una convocatoria fundamentalmente ofensiva. La vuelta de Cabrera ha dejado a Casado fuera dela lista. También el lateral diestro queda sin sustituto de Carcelén, ya que Fran y Felstcher se han caído de la convocatoria. La ausencia de Edu Bedia ha supuesto la entrada de Barrera.

La lista de dieciocho convocados que viajarán a Reus es la siguiente: Saja, Ratón, Cabrera, Samaras, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Isaac, Xumetra, José Enrique, Barrera, Zapater, Jesús Valentín, Pombo y Raí.

Posibles onces