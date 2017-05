Condenados a sufrir

El equipo maño ha perdido tres puntos de oro ante el Club Reus Deportiu tras un 1-0 en contra. Al Real Zaragoza se le resiste sumar para certificar la permanencia. Solo un punto separaba a ambos conjuntos, que, con la victoria de los catalanes, ha adelantado a los visitantes.

Láinez apostó por Samaras como sustituto del sancionado Edu Bedia, siendo por primera vez titular desde que llegó en el mercado de invierno. A los blanquillos les costaba salir con el balón jugado por lo que tenía que buscar desde la defensa balones largos debido a la presión intensa del Reus. La primera ocasión de gol llegó en el minuto seis tras un contrataque por parte de los visitantes. Un gran pase de Lanzarote a Isaac Carcelén, que Edgar Badía repelió el disparo del lateral.

Algo que que sería la tónica de la primera mitad. El guardameta catalán, también, evitó el tanto zaragocista después de un disparo desde la frontal del área de Ángel. Minutos después, el arquero desbarataría despejando de puños otra clara oportunidad de Javi Ros. Una continua pesadilla para los futbolistas maños, que vieron como Badía levantaba un muro en su portería que no conseguirían tirar abajo.

Los de Natxo González comenzaban a llegar con peligro al área de Ratón. El cancerbero detuvo el primer aviso del equipo catalán, pero poco pudo hacer en la segunda llegada rojinegra. Vítor Silva dio un pase en profundidad a Máyor que asistió al segundo palo para que Querol rematara a placer. El delantero invocó a los fantasmas del pasado recordando la fatídica tarde del 6-2 ante la UE Llagostera donde le endosó cuatro dianas a los aragoneses.

Tras el tanto, los locales se encontraron más cómodos e hicieron sufrir a la defensa maña, a pesar de que el Real Zaragoza también contara con sus oportunidades para poner las tablas en el marcador. La falta de puntería y el acierto de Badía, suponía a los de Láinez irse al descanso con su cuenta goleadora a cero.

Segundas partes nunca fueron buenas

La actuación de Pombo no debió agradar al técnico zaragocista, que movió fichas en el descanso dejando al canterano en el banquillo y dándole la oportunidad a Cani. A pesar de los cambios, el Reus comenzaba la segunda mitad dominando el esférico ante un equipo que no estaba fino.

El segundo acto fue un calco al primero. Balones en largo a Ángel que no llegaba, dificultad para crear jugadas y cuando lograban pisar el área rival, la puntería no estaba de su parte y no conseguían hacer daño a los locales. Por otra parte, el equipo catalán no pudo cerrar el partido, ya que desaprovechó sus ocasiones para aumentar la renta en el marcador.

Los últimos instantes del choque se vivió con mucha intensidad y las decisiones del colegiado no acompañaban para apaciguar los ánimos. Cani fue expulsado en el descuento por sus protestas al árbitro andaluz. López Amaya tuvo mucho trabajo a lo largo del partido, enseñando nada mas y nada menos que nueve tarjetas amarillas más.

El Real Zaragoza arrastra dos jornadas consecutivas sin sumar, y se sitúa a cuatro puntos del descenso. A los de Láinez, les queda un calendario duro con salidas como la del Carlos Tartiere o Montilivi para medirse al Girona, dos candidatos que pelean por una plaza en los playoff de ascenso. Además, el club aragonés, también, tendrá que sudar para llevarse los puntos en La Romareda. Cádiz, Rayo y Tenerife tendrán que viajar a la ciudad del Ebro, con mucho en juego, para luchar por conseguir sumar unidades para lograr los objetivos marcados.