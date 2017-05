Cabrera: "Correré hasta que no me den más las piernas"

Foto: Andrea Royo/Vavel

El Real Zaragoza se prepara sin descanso esta semana para el próximo encuentro en la Romareda ante el Cádiz. Después de la derrota ante el Reus, el equipo encara el partido como una nueva final en la que solo vale ganar. "El partido del viernes es igual o más importante de lo que era el de Reus. Cada vez van quedando menos jornadas y hay que sumar puntos ya", señalaba Leandro Cabrera en la rueda de prensa de hoy. El uruguayo pedía a la afición que les acompañen el próximo viernes ya que con ellos como jugador número doce, el equipo es más fuerte: "Espero que la gente nos venga a apoyar porque los necesitamos. Cuando la Romareda está de nuestro lado se nos hace muchos más fácil".

El central uruguayo aseguraba que, a pesar del mal trago de este pasado fin de semana, el equipo se encuentra con fuerzas para afrontar el partido de la mejor manera posible: "El equipo está bien, el grupo está bien y solo tenemos ganas de que llegue el partido". El rival de esta semana es el Cádiz C.F., que llega a Zaragoza metido en los puestos de playoff de ascenso tras una gran temporada en Segunda División, categoría a la que ascendieron este año. Cabrera les definía como un equipo fuerte que va a dar muchos problemas: "Juegan con Ortuño, las bandas son dos misiles pero bueno, es lo que hay, hay que defenderlo (...) Si no los dejamos correr será mucho mejor para nosotros".

En el plano personal, el defensa hablaba acerca del cambio que Láinez ha hecho con él. No le importa pasar de central a lateral, aunque siempre se sentirá más a gusto en su anterior posición: "Es totalmente respetable y yo lo hago con toda la energía. Obviamente me siento más cómodo de central pero no me molesta. Si este viernes tengo que jugar de lateral, correré hasta que no me den más las piernas, como siempre".

Si el conjunto blanquillo no suma los tres puntos este fin de semana, la situación se pondrá mucho peor y el objetivo quedará lejos de ser alcanzado. Leandro Cabrera recalcaba el compromiso de sus compañeros con la causa y afirmaba que se hará todo lo posible por sacar los partidos que quedan: "Tenemos una plantilla con muchísima calidad. El objetivo siempre está en mejorar. La situación es la que hay y hay que sacarla adelante".