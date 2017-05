César Láinez: "No voy a pensar en otra cosa que no sea la permanencia"

FOTO: Andrea Royo (VAVEL)

El entrenador del Real Zaragoza, César Láinez, ha sido el encargado de salir a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva en la previa del partido del viernes ante el Cádiz en La Romareda. Un campo que no deja de apoyar al equipo blanquillo: "En estos momentos complicados, el cariño y el apoyo que hemos tenido ha sido fundamental para que el equipo haya desarrollado un buen juego y haya sido capaz de sacar buenos resultados", ha comentado sobre la incansable afición del equipo aragonés.

El Cádiz es el siguiente rival del Real Zaragoza. Los andaluces luchan por el ascenso a Primera División, porque lo que, tal y como ha comentado Láinez, "viene con seguridad de cara a lo que les queda de temporada" y donde espera "un partido parecido al de la primera vuelta".

El Zaragoza está en la parte contraria del equipo amarillo, peleando por no descender a Segunda B. Esto es lo que ha dicho el entrenador aragonés sobre el objetivo del equipo del león: "El objetivo es la permanencia, los 50 puntos que nos den la tranquilidad. Nada nos va a alejar de ese camino. No voy a pensar en otra cosa que no sea la permanencia".

"En Reus, el equipo compitió para poder conseguir algo más que un empate. Solo pido que el equipo que salga el viernes, sea capaz de plasmar bien nuestras ideas", ha comentado sobre el último partido ante los catalanes que acabó con derrota por uno a cero.

"No voy a decir si repito alineación o no. No lo sabemos. Vamos 19 en la convocatoria, a ver como llegamos mañana", ha dicho sobre el equipo. César Láinez ha tenido unas cuantas palabras para alguno de los jugadores de la plantilla: "Xumetra aún no está para ser titular. La ausencia de Cani es dolorosa, es un jugador que desequilibra, algo distinto a lo que tenemos en las bandas. Samaras tiene dos posiciones e hizo un buen partido ante el Reus, lo que quiere decir que contamos con otro jugador más. José Enrique e Isaac han entrenado con normalidad y llegarán al partido". Resumiendo sobre la plantilla, la frase ha sido clara y rotunda: "Los jugadores están involucrados en sacar esto adelante. No quiero que tengan presión los que salgan el viernes, solo quiero que lo hagan bien".

El equipo tendrá la última puesta a punto el viernes a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva. La convocatoria la forman 19 jugadores y el entrenador aragonés deberá realizar un descarte.