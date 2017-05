Ojeando al rival: Cádiz CF, a consolidarse entre los seis primeros

Google Plus

Foto: Cádiz CF

El Real Zaragoza recibe al Cádiz en la 38º jornada de la Segunda División. El conjunto maño vive su peor racha desde la llegada de Laínez al banquillo, con dos derrotas consecutivas. Situados en la 14º posición con 46 puntos y con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, los maños buscarán brindar una victoria ante su afición y alejarse aún más de la zona de peligro.

Vuelta a Segunda, vuelta por todo lo alto

El histórico Cádiz fue el último equipo en ascender a la categoría de plata, tras eliminar en última ronda de playoffs de ascenso al Hercules. Los gaditanos comenzaban la temporada con un proyecto importante y con la ilusión de hacer algo grande en la categoría. Comandados por Álvaro Cervera, los gaditanos comenzaron la temporada muy fuertes.

A pesar de empatar los dos primeros partidos, después llegaron cuatro victorias consecutivas que auparon al equipo a lo más alto de la tabla. Así pues durante la primera vuelta, el equipo amarillo apenas conocería la derrota (únicamente cuatro derrotas en 21 partidos) manteniéndose en puestos de playoffs a Primera División. En lo que lleva transcurrida la segunda vuelta, y a pesar de no cosechar los fantásticos resultados de la primera, el equipo ha seguido manteniendo su plaza entre los seis primeros clasificados.

Actualmente, el equipo andaluz es el quinto clasificado de la liga con 58 puntos con un colchón de cinco puntos con el séptimo (Valladolid) y a diez de una utópica (aunque matemáticamente posible) segunda plaza. Junto al Sevilla Atlético, los cadistas son el tercer equipo más goleador de la categoría (48) y el cuarto equipo menos goleado (33), condición fundamental que ha hecho que los amarillos se consoliden durante gran parte de la temporada en la zona alta. El balance del equipo fuera de casa es de seis victorias, seis empates y seis derrotas.

Hombres clave

A pesar de ser un recién ascendido, el Cádiz por su condición de histórico es un club bastante atractivo para multitud de jugadores.

En verano, a jugadores importantes como Cifuentes, Aridane, Salvi Sánchez o el ex - internacional español, Dani Güiza, se unieron una mezcla de jugadores jóvenes y jugadores con una contrastada experiencia. Jugadores como Carpio, José Mari u Ortuño llegaban al club dándole ese plus de calidad necesario para marcar la diferencia en la categoría. Este último se ha convertido en la referencia de los andaluces, pues el jugador ex de Mallorca y Real Zaragoza entre otros, es el máximo goleador del equipo con 17 dianas, y sus goles a menudo significan puntos para el equipo.

Si hablamos de calidad, otro nombre propio es el de Álvaro García. El joven jugador de 24 años destaca por su desborde, su gran calidad en el disparo, y sobre todo sobre su gran capacidad de crear ocasiones para su equipo, pues es el máximo asistente de los cadistas con 9 asistencias (tercer máximo de la categoría).

Altas y bajas

Álvaro Cervera tendrá a todos sus jugadores disponibles donde destaca la vuelta del ex - internacional español, Dani Güiza (el jerezano no disfruta de minutos desde la jornada 23 ante el Mallorca). El técnico del Cádiz desplazará a 19 jugadores para el partido contra el Real Zaragoza.

La lista es la formada por: Jesús Fernández, Cifuentes, Servando, Sankaré, Salvi, Ortuño, José Mari, Aketxe, Aridane, Eddy, Nico, Iván, Abdulláh, Luis Ruiz, Aitor, Carpio, Álvaro, Güiza y Garrido.

Posible once

Como viene siendo habitual, Álvaro Cervera utilizará el 4-2-3-1 como esquema.